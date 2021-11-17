توجيه عاجل للمدارس بآليات توزيع وجبات التغذية المدرسية على الطلاب

وجَّهت عدد من المديريات التعليمية، المدارس، بضرورة استكمال ملف التغذية بجميع المدارس موضحا به جميع مستندات التغذية ونشرة التعليمات، محضر لجنة التغذية، الشهادات الصحية، ومحاضر الفحص اليومي، واستمارة بيان الوجبات، ومحاضر الغرامات - إذن الصرف اليومي، والتفويضات الخاصة بالمندوبين.

تحرير محضر في حالة وجود مرتجع غير مطابق

وأصدرت المديريات خطاباً للإدارات التعليمية بتعليمات وآليات توزيع وجبات التغذية المدرسية على الطلاب، وإخطار جميع المدارس بها وهي كالآتي:-

-عدم تخزين الوجبات وتوزيعها بصفة يومية.

- عدم استلام أي وجبات تظهر عليها أي علامات فساد أو تلف خلال الفحص والاستلام الظاهري (عفن أو تغيير اللون - انتفاخ العبوة – وجود تسريب - رائحة كريهة).

- مديرو المدارس يتم وضع آليات وتحديد مسؤوليات عمل أعضاء لجنة استلام التغذية بالتأكيد على معايير استلام ورفض الوجبات طبقا للتعليمات والتعامل مع المنتجات التي يتبين أنها غير صالحة أثناء التوزيع وفقا للتعليمات الصادرة مسبقا بهذا الشأن.

توزيع وجبات التغذية المدرسية وفقا للحضور الفعلي

ـ مديرو المدارس يتم وضع آليات للطلاب للتعامل مع الوجبة.

- التأكيد على توزيع الوجبات وفقا للحضور الفعلي.

- يتم عمل محضر إثبات حالة في حالة وجود أي مرتجع للكميات غير المطابقة أو التي بها عيوب ظاهرية.

- في حالة وجود وجبات بديلة بها (خبز - کرواسون - باتيه) لا يتم تخزينها وفي حالة ضرورة استوجبت التخزين ولا يتم توزيعها اليوم التالي ويتم ارتجاعها للمندوب.

- ضرورة وجود خطاب تفويض من الشركة الموردة المندوب التوزيع والشهادة الصحية.

- التزام الجهات الموردة بالتوريد وفقا للمواصفات الفنية وفي المواعيد المحددة.

- في حالة تأخير التوريد وجود مخالفات للمواصفات الفنية يتم تطبيق أحكام المواد 18 من القانون 182 لسنة 2018 والمادة 18 - 112 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2018 وهذا للعلم والإحاطة وسيراعى اتخاذ اللازم.