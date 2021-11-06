«التغذية المدرسية»: بسكويت العجوة مدعم بالفيتامين وصلاحيته 3 أشهر

قال الدكتور خالد ناجي، المدير الإداري للمشروع الوطني للتغذية المدرسية، إن المبادرة الرئاسية لتوفير الوجبات الغذائية للطلاب تهتم بالمناطق الأكثر فقرا نتيجة العجز أو سوء التغذية بها، لافتا أن المشروع الوطني للتغذية المدرسية الخاص بوزارة الزراعة له تجربة رائدة في هذا المجال بالتعاون مع شركة «سايلو فودز»، والتي تلبي المبادرة الرئاسية التي تلبي القيمة الغذائية وتهتم بصحة الطفل.

نستهدف طلاب كل المراحل التعليمية

وأضاف «ناجي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أنَّ هناك علاقة ما بين صحة الطفل منذ النشأة وقدرته على التحصيل، وتستهدف التغذية المدرسية منع التسرب من التعليم، وبالتالي المبادرة تهتم بالأطفال منذ النشأة من سن 6 سنوات لـ10 سنوات، إضافة لأطفال الروضة، وحاليا نستهدف كل المراحل.

وأشارت إلى أن الوجبة المدرسية كانت تتكون في السنوات الماضية «بسكوت بالعجوة»، لكن حاليا أصبحت تتضمن عصائر، وبالتالي يتناول الطفل البسكويت بالعجوة المدعمة بالحديد وبروتين ومخلوط من الفيتامينات والأملاح المعدنية طبقا للتوصيات الدولية، وصلاحيته تستمر 3 أشهر، لافتا أن هدف الرئيس السيسي تغطية كل احتياجات الطفل في مرحلة النمو.

توزيع الوجبات يوميا

ولفت أن توزيع الوجبات يوميا طبقا لحضور الطلاب، وبالرغم من أن جودة الأغذية شهدت تحسينات وارتفعت قيمتها الغذائية إلا أن التوزيع يجري بشكل يومي على المدارس، مؤكدا على أن توزيع الوجبات مسؤولية مشتركة بين وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والزراعة والتموين والشركة المنتجة، كما تشرف عليها كل الهيئات مثل هيئة سلامة الغذاء.

وأكد على أنه يتم إنتاج الوجبات المدرسية داخل 15 مصنعا مخصصة لوجبات التغذية المدرسية موزعين في نحو 13 محافظة، إذ يوجد مصنع في أسوان ومصنع في بني سويف و3 مصانع بالفيوم ومصنع بمدينة السلام ومصنع بالقليوبية ومصنع المنوفية ومصنع في دمياط.