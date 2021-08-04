المدارس الخاصة تعلن موقفها من وجبات التغذية المدرسية

قال بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن المدارس الخاصة لن ينطبق عليها نظام الوجبة المدرسية ضمن المنظمومة الغذائية الجديدة للتغذية المدرسية التي سيتم إطلاقها مع بدء العام الدراسي الجديد في 9 أكتوبرالمقبل.

وأوضح علام لـ«الوطن» أن المدارس الخاصة غالبيتها لا يقدم وجبات للطلاب في اليوم الدراسي عدا بعض المدارس الدولية التي تقدم وجبات لطلابها، مؤكدًا على أن دون ذلك فلا يوجد أي وجبات مدرسية توزع على طلاب المدارس الخاصة.

«التعليم»: تكلفة الوجبة المدرسية 7 جنيهات

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تكلفة الوجبة المدرسية نحو 7 جنيهات وليس 15 جنيها، مؤكدًا على أنه قرار دولة بخطة قومية للتغذية المدرسية.

وأكد على أن التغذية المدرسية ستكون مختومة بخاتم وزارتي التربية والتعليم والصحة، لطمأنة أولياء الأمور قبل شراء الوجبة لأطفالهم، وستكون الوجبات مدونة على الكارت المختص بمتابعة حالة الطالب الصحية والتعليمية.

السيسي: لازم نغذي ولادنا

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تحدث أمس، خلال افتتاحه، للمدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، على أهمية التغذية لأبنائنا الطلاب، قائلًا «لو عليا عاوز أغذي ولادنا في المدارس الـ5 أيام في الأسبوع، وعايز أوفر لهم تغذية في أيام الدراسة كلها مش 75 يوما دراسة بس»، موجها رسالة لأولياء الأمور بضرورة أن يكون لديهم مراقبة حقيقية لوزن وصحة أولادهم باستمرار وتوعية، عن طريق نظام غذائي وصحي.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه الريس بتكثيف الجهد على تطعيم المصريين بلقاح كورونا قبل العام الدراسي المقبل سواء العاملين في القطاع التعليمي الجامعي وما قبل الجامعي، وتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المدراس والجامعات بالكامل، للاستعداد والتعامل لمواجهة فيروس كورونا.