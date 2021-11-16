تجديد الاعتماد الدولي للمركزي لمتبقيات المبيدات للعام 26 على التوالي

أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية «كيوكاب»، عن اجتياز تجديد الاعتماد الدولي للأيزو (17025/2017) من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS، وذلك للعام السادس والعشرون على التوالي، باستخدام Live Meeting.

الاعتماد جاء عبر خبراء هيئة الـFINAS من فنلندا

وكان قد تم اعتماد المعمل وطرق التحليل الجديدة من خلال الخبراء التابعين لهيئة الـFINAS من فنلندا، عبر منصة الإنترنت، حيث قاموا بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل تجديد الاعتماد بكفاءة وتميز.

يأتي هذا في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم الصادرات المصرية، وكذا حماية المستهلك المصري، من خلال مشاركة المعمل في منظومة الرقابة على الأغذية بتحليل الملوثات، وحيث إن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) يعد أحد هذه الجهات، الذي يعتبر ذي مكانة دولية وعالمية كبيرة، كونه أحد أكبر المعامل في العالم في مجاله، وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي له، ضمن الفئة المتميزة الأولى، منذ عام 2008 وحتى الآن، كما أنه يعتبر الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقدم هذه الخدمات بشكل متكامل.

اعتماد المعمل من خلال Live Meeting للمرة الثانية بسبب كورونا

وأشارت عبد اللاه، إلى أن هذه هي المرة الثانية، التي يتم استخدام Live Meeting عبر الإنترنت لاعتماد المعمل في ظل ظروف جائحة كورونا، التي تخطاها المعمل بكفاءة، التي تأتي تزامنا مع احتفالات مركز البحوث الزراعية بمرور خمسين عام على إنشائه.

وتجدر الإشارة إلى أن المعمل، يُسهم في تحقيق منظومة الإنتاج بغرض التصدير والترويج لهذا الإنتاج في الأسواق الخارجية، لزيادة النصيب السوقي للصادرات الزراعية المصرية في تلك الأسواق، وتحقيق أهداف التنمية من خلال ما يؤديه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية وعقود وبروتوكولات تعاون وورش عمل ومشاركة في المؤتمرات للعاملين في مجال الإنتاج والتصدير والتصنيع الغذائي مما يدعم الاقتصاد القومي.