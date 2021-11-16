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تسرب غاز ببولاق الدكرور.. انهيار جزئي في شقتين وإصابة شخصين

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الوطن
04:55 م | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
تسريب غاز

تسريب غاز

وقع تسرب غاز داخل أحد العقارات، بحي بولاق الدكرور، وانهيار جزئي لحوائط شقتين، أسفر عن وجود مصابين وتلفيات بأحد العقارات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا، بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني مُحكم بالمكان، عقب اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.

تلفيات بـ13 سيارة وإصابة 2 من قاطني العقار

وبالفحص تبين انهيار جزئي لحائط بإحدى الشقق بالطابق الأرضي، مطل على أرض فضاء مستغلة كجراج خاص للسيارات، وأسفر ذلك عن حدوث تلفيات بعدد 13 سيارة، وإصابة 2 من قاطني العقار، وتم نقلهما للمستشفى لإسعافهما.

وتم غلق مصدر الغاز والكهرباء عن العقار، وإخلاء العقار محل البلاغ والعقار الملاصق له، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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