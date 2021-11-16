الطرق البديلة بعد غلق نفق كارفور المعادي في الاتجاهين لمدة 3 شهور

بعد إعلان الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن غلق مدخل ومخرج نفق كارفور المعادي في الاتجاهين، لحين الانتهاء من أعمال التطوير في المنطقة أمام المتجه إلى مناطق حلوان والمنطقة المحيطة بالنفق، لمدة 3 شهور، يبحث كثيرون عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن الطرق البديلة بعد غلق نفق كارفور المعادي، الذي يمر عليها الكثيرون.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، المدة المقررة لغلق مدخل ومخرج نفق كارفور المعادي في الاتجاهين، تزامنا مع استكمال تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري، ضمن المشروع القومي لشبكات الطرق.

مدة غلق مدخل ومخرج نفق كارفور المعادي

وتنفذ الإدارة العامة للمرور، التحويلات المرورية، بحسب البيان الرسمي لإدارة مرور القاهرة، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 19-11-2021 بداية من الساعة 12 صباحا لمدة 3 أشهر، وسيكون الغلق شامل الاتجاهين، وذلك استكمالا لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري ضمن المشروع القومي لشبكات الطرق.

الطرق البديلة بعد غلق نفق كارفور المعادي

وبحسب بيان إدارة مرور القاهرة، فقد تم وضع خريطة تشمل الطرق البديلة لنفق كارفور المعادي، لتسهيل حركة المرور خلال فترة الغلق، والتي جاءت كالآتي:

- الاتجاه القادم بالطريق الدائري من مناطق مدينة نصر اتجاه مناطق زهراء المعادي: استكمال السير والدوران من أسفل الكوبري الدائري.

- الاتجاه القادم من مناطق زهراء المعادي باتجاه نفق كارفور المعادي واتجاه طريق الأوتوستراد، يسلك يمينا شارع السعادة فيسارا اتجاه الطريق الدائري حتى كوبري محمد فوزي، فمنزل الكوبري باتجاه الدائري.

من جانبها، تعيّن الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.