تعرف على الطرق البديلة لمحور صفط المؤدية للدائري.. مغلق لمدة 30 يوما

أعلنت محافظة الجيزة، عن غلق كلي لوصلة محور صفط اللبن، أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري، بسبب الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر «محور الزمر سابقا»، والبدء في أعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بالمحور، في منطقة تقاطعه مع محور «صفط اللبن»، التي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع «ثروت»، باتجاه الطريق الدائري.

وحتى لا تتعرض مصالح المواطنين للاضطراب أو معوقات مرورية خاصة في الفترة الصباحية، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم التحويلات المرورية الطرق البديلة لوصلة محور صفط اللبن أعلى شارع السودان، المؤدية لطريق الدائري، وفق بيان محافظة الجيزة.

مدة الغلق الكلي لمحور صفط اللبن

ووفق بيان محافظة الجيزة، يكون الغلق لمدة 30 يوما ابتداء من الساعة 12 صباح الثلاثاء 2 نوفمبر الجاري، حتى الساعة 5 صباح يوم الأربعاء الأول من ديسمبر المقبل، على أن تكون الأعمال ابتداءًا من الساعة 1 صباحا حتى الساعة 6 صباحا فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.

التحويلات المرورية البديلة لمحور صفط اللبن

وجاءت التحويلات التي أعلنت عنها المرور بمحافظة الجيزة كالآتي:

- حركة المركبات القادمة من شارع ثروت، وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة، يتبع السير باتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور.

– مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة المطلوب غلقها، والسير بعد نهاية المنزل يسارا بشارع مصطفى مشرفة.

- استكمال السير بامتداد شارع مصطفى مشرفة حتى بداية شارع التحرير، الكائن أسفل محـور صفط اللبن، وصولاً حتى المطلع المؤدى إلى محور صفط اللبن من منطقة الشوربجي.

- السير باتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري كرداسة بعد تجاوز منطقة الغلق الكلي بسبب الأعمال المشار إليها.

- محور صفط اللبن يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن المطلع الآخر لمحور صفط اللبن، الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير بالدقي، يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم، ويمكن استخدامه بديلاً أيضاً للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلي المشار إليها.