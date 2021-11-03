غلق كلي لوصلة محور صفط اللبن للدائري.. تعرف على الطرق البديلة

أغلفت أجهزة محافظة الجيزة بشكل كلي الوصلة التي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت اتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن، لقيام الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محـور الفريق كمال عامر «محور الزمر سابقًا» البدء في أعمـال تركيب الكمر المعدني الخاص بالمحور، وأوضحت المحافظة المدة الزمنية والطرق البديلة.

مدة غلق وصلة محور صفط اللبن

وحددت محافظة الجيزة أن مدة الغلق الكلي للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري 30 يوم فقط، بدأت امس من الساعة 12 صباحًا الموافق يوم 2 من الشهر الجاري وحتى الساعة 5 صباحًا يـوم الأربعاء أول شهر ديسمبر المقبل على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.

التحويلات المرورية لمحور صفط اللبن حتى انتهاء الأعمال

وقامت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة المرور بالجيزة مع الشركة المنفذة بإعداد التحويلة المرورية الأتية حتي انتهاء مدة الأعمال:

- حركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة تتبع المسار الأتي: السير باتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور – مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل «المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة المطلوب غلقها».

-استكمال السير بامتداد شارع مصطفى مشرفه حتى بداية شارع التحرير «الكائن أسفل محـور صفط اللبن» وصولًا حتى المطلـع المـؤدى إلـى محـور صفط اللبن من منطقة الشوربجي.

- السير باتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري - كرداسة بعد تجاوز منطقة الغلق الكلى بسبب الأعمال المشار إليها.

المطلع الأخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم.

وأكدت محافظة الجيزة، أن المطلع الأخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير «بالدقي» يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم ويمكن استخدامه بديلًا أيضا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلي المشار إليها لافتا إلى أن الإدارة العامه لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.