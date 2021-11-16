حالات حصول المطلقة على معاش زوجها بعد وفاته.. والأوراق المطلوبة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يمكن للمطلقة أن تحصل على معاش زوجها المتوفي، إذ توجد حالتان للمرأة التي انفصلت عن زوجها، الحصول على معاش شهري، ترصدها «الوطن» خلال السطور التالية، مع توضيح خطوات وإجراءات صرف المعاش.

حالات تسمح للمطلقة بالحصول على معاش الزوج المتوفي

يشترط لاستحقاق المرأة معاشا عن زوجها، أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج، ولكن يمكن للمطلقة طلاقًا رجعيًا الحصول على معاش الزوج في حالتين فقط، وهما:

1- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها، والتي تقدر بـ100 يوم من تاريخ الطلاق.

2- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه، أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

إجراءات الحصول على معاش الزوج المتوفي

- تقوم المطلقة الراغبة في الحصول على معاش الزوج بالتوجه إلى المنطقة التأمينية، وتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية، وفقًا للنموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

- تقديم طلب صرف للأخوة والأخوات في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش من الأولاد، وفقا للنموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

المستندات المطلوبة

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز سن 21 عام، وعدم تجاوز سن 26 عامًا في تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالي بشرط تجاوز سن 21 عام، وعدم تجاوز سن 26 عامًا فى تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 عام وعدم تجاوز سن 24 عامًا في تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر، أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.