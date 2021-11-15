7 قرارات هامة ينتظرها المصريون اليوم.. منها صرف معاش تكافل وكرامة

قرارات حكومية هامة اتخذتها الدولة مؤخرًا، وناشدت المواطنين الالتزام بتطبيقها، كما وضعت الحكومة مهلة لتنفيذها حتى لا يكون المخالف عُرضة لعقوبات أو غرامات قد تفرضها الدولة إزاء التأخير أو التجاهل، والتي كان من أبرزها المناشدة بضرورة التطعيم وتلقي لقاح كورونا، تمهيدًا لتنفيذ قرار منع غير المطعمين من الدخول لمقار المؤسسات المختلفة.

قرارات هامة تنتظر المواطنين اليوم

وجاءت القرارات المنتظر تطبيقها بدءًا من اليوم، الموافق 15 نوفمبر 2021 على النحو التالي:

صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2021

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّه سيتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2021 اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء الموافق 15 و16 نوفمبر 2021، من مكاتب البريد ومن خلال كروت ميزة، وذلك لنحو مليون و330 ألفا و551 مواطنا، يليه صرف الدعم لمستفيدي «تكافل» بدءًا من الأربعاء الموافق 17 نوفمبر والخميس 18 نوفمبر، وذلك لنحو 2 مليون و114 ألف.

منع الموظفين من دخول مقار عملهم دون تلقي لقاح كورونا

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بـ منع دخول الموظفين إلى مقارّ عملهم دون تلقي لقاح كورونا بدءًا من اليوم، ويكون البديل الوحيد هو إجراء الموظف لتحليل PCR، بخلوه من فيروس كورونا لجهة عمله، كما يتعين عليه أن يُقدم شهادة عدم إصابته بالفيروس إلى جهة العمل في يوم السبت من كل أسبوع، موضحاً أن من يمتنع عن تلقي اللقاح، أو تقديم الشهادة ويتغيب عن العمل سيُعتبر «مُنقطعا عن العمل».

منع الطلاب من دخول الجامعات دون تلقي اللقاح

كما شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية والخاصة على منع أي شخص غير حاصل على اللقاح من الدخول للحرم الجامعي بدءًا من اليوم، أو إلزامه تقديم ما يثبت إجراء مسحة كل أسبوع، مع التأكيد على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

منع موظفي الأزهر غير المطعمين من دخول مقار عملهم

كما أكد وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، على منع دخول العاملين بجميع قطاعات الأزهر الشريف والمناطق الأزهرية، إلى مقار عملهم بدءًا من اليوم، إلَّا بعد التأكد من الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتقديم الشهادة الدالة على ذلك والمعتمدة من وزارة الصحة، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل «PCR» ولم يمضِ على إجرائه أكثر من 3 أيام وذلك بدءً من اليوم 15 نوفمبر.

منع المعلمين من الدخول لمقار الوزارة دون تلقي لقاح كورونا

كما تبدأ وزارة التربية والتعليم في حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة إلى مقار عملهم بدءًا من اليوم، إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعتمدة لهذا الغرض.

إلزام معارض السيارات بوضع ملصق الأسعار

وأصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا تضمن إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى، وذلك بدءًا من اليوم، ويكون مخالفة ذلك غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة.

وأشار الجهاز إلى ضرورة تضمن الإعلان «سعر السيارة شاملًا للضريبة» ومواصفاتها موضحا به الآتي «النوع - الطراز - بلد المنشأ - الفئة - الكماليات»، على أن يكون الإعلان مُثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه.

توريد التغذية المدرسية على الطلاب في 6 محافظات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنّه سيتم توريد التغذية المدرسية على الطلاب اعتبارًا من اليوم في محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة وأسيوط والأقصر وقنا، على أن يتم توزيع الوجبات على المدارس المستفيدة وفقًا للحضور الفعلي للتلاميذ، وبناء على إحصائية غياب معتمدة من شؤون الطلبة دون وجبات زائدة، كي لا يُحرم أي تلميذ من الوجبة لأي سبب كان.