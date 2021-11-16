صلاة الجنازة على النائب أحمد زيدان بمسجد الفتح غدا ودفنه بالواحات

تقام صلاة الجنازة للراحل أحمد زيدان عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا في مسجد الفتح بعد صلاة الظهر، ثم من المقرر التوجه لمدافن العائلة في الواحات، لدفن الجثمان.

زعيم الأغلبية ينعي النائب أحمد زيدان

ونعي المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب؛ والذي تُوفيّ اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال رشاد:" أنعي بكل الحزن زميلًا فاضلًا وشابًا خلوقًا واعيًا مثقفًا، ونائبًا متعاونًا خدومًا بشوشًا، قدم دورًا تشريعيًا ورقابيًا بارزًا تحت القبة، وعمل بكل جِدٍ وصدق وإخلاص في تأدية رسالته البرلمانية".

وأضاف رشاد: "أتقدم بالنيابة عن نواب حزب مستقبل وطن، بخالص التعازي للسادة أعضاء مجلس النواب، وأسرة راحلنا الكريم، في مصابهم الأليم، وندعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".

وتابع: "رحم الله فقيدنا الكريم، وأسكنه فسيح جناته، وجعل دعوات المحبين والمخلصين في ميزان حسناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

دقيقة حداد على روح أحمد زيدان

ووقفت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في بداية اجتماعها، اليوم، دقيقة حداد على روح النائب أحمد زيدان الذي وافته المنية، اليوم، ونعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفاة الناىب وعضو اللجنة احمد زيدان.

وكان عدد من النواب أعلنوا وفاة النائب أحمد زيدان، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر إعلان تفاصيل وموعد صلاة الجنازة والدفن وتلقي العزاء في وقت لاحق.

وأصيب الوسط البرلماني بصدمة كبير بعد خبر وفاة النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس النواب عن دائرة شبرا مصر، والذي توفي منذ قليل بعد صراع مع المرض.

ونشرت أسرة «زيدان» في 7 يوليو الماضي، أخبارا عن دخول الفقيد إلى الرعاية الصحية بأحد مستشفيات القاهرة، بعد أزمة صحية مر بها في أيامه الأخيرة.

وكان شقيق النائب أحمد زيدان قال في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، إن شقيقه يمر بأزمة صحية، ونقل على أثرها إلى الرعاية الصحية بالمستشفى القبطي، وينتظرون تقرير الطبيب عن حالته، وطلب حينها الدعاء له قائلا: «ادعو له ربنا يقومه بالسلامة هو محتاج دعواتكم».