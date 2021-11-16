«بيتكوين» تتراجع عند مستوى 60 ألف دولار.. وخبراء يكشفون السبب

انخفضت العملة الإلكترونية الأشهر في العالم «البيتكوين» إلى مستوى 60 ألف دولار، خلال التعاملات الصباحية، رغم استردادها بعض الخسائر، ليتم تداولها عند حوالي 60.5 دولار، بانخفاض نحو 7.72٪ في الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا العام، اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد تعدين البيتكوين، مما أدى إلى هجرة عمال المناجم، وتهاجم بكين العملات المشفرة بسبب القلق بشأن كمية الطاقة المستخدمة في التعدين، وتعدين العملات الرقمية تعد عملية مستهلكة للطاقة.

إجراءات صارمة من الصين ضد تعدين «بيتكوين»

وقال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، العام الماضي، إن الصين تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

فيما قالت لجنة الدفاع الوطني (NDRC)، إنها ستركز على الشركات المملوكة للدولة المشاركة في تعدين العملات المشفرة، وقالت أيضًا إنها تدرس فرض «أسعار كهرباء عقابية» على أولئك المشاركين في أنشطة تعدين العملات المشفرة ولكنهم يدفعون سعرًا للكهرباء السكنية، وفقا لـ«CNBC».

أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية

وتُتداول البيتكوين في الوقت الحالي عند مستوى 61.14 ألف دولار، متراجعة بنحو 6.83% في آخر 24 ساعة، بعد أن كانت قد سجلت مستوى 60 ألف دولار.

وتراجعت ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، الإيثريوم، بأكثر من 5٪ إلى مستوى 4200 دولار، وتتداول في العملة في الوقت الحالي عند مستوى 4.3 ألف دولار.

جني أرباح وراء التراجعات

وأرجع خبراء العملات المشفرة، التراجع في سوق العملات المشفرة، إلى عمليات البيع التي ظهرت بهدف جني الأرباح بعد الارتفاعات التي حققتها أغلب العملات في الفترة الماضية، ويأتي التراجع في أسعار العملات المشفرة أيضًا مع وصول العديد منها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في نوفمبر، حيث وصلت البيتكوين إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 68،9 دولارًا في 10 نوفمبر.

وارتفعت العملات الرقمية هذا الأسبوع، مع رغبة من المستثمرين في تنويع محافظ استثماراتهم والسعي وراء الملاذ الآمن بعد بيانات التضخم المثيرة للقلق في الولايات المتحدة، إذ ارتفع التضخم إلى 6.2% خلال أكتوبر، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1990.

ارتفاع العملات المشفرة منذ يوليو

وكانت العملات المشفرة، في اتجاه مرتفع منذ يوليو بسبب مخاوف التضخم وبيانات البنك المركزي الحذرة وزيادة قبول الحكومة، بالإضافة إلى تبني التيار السائد المتزايد الذي بلغ ذروته مع إطلاق صناديق تداول البيتكوين المستندة إلى العقود الآجلة في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أدت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع التضخم إلى تراجع المعنويات تجاه الأصول ذات مخاطر التقييم المرتفعة، بما في ذلك البيتكوين، حيث ازدهرت العملات المشفرة إلى حد كبير في ظل بيئة تضخم عالية ومنخفضة السعر.