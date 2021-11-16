«الملا» في العيد القومي للبترول: العاملون الثروة الحقيقية

هنأ المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، العاملين في قطاع البترول بمناسبة العيد القومي للبترول رقم 46، الموافق 17 نوفمبر من كل عام.

العيد القومي للبترول

وقال «الملا» في بيان له، إنه يتقدم بأسمى آيات التهنئة للعاملين بقطاع البترول في مختلف مواقع العمل والإنتاج بمناسبة العيد القومي للبترول السادس والأربعين، الذي يوافق 17 نوفمبر من كل عام في ذكرى استرداد حقول بترول سيناء عام 1975.

جهود العاملين بقطاع البترول

وأضاف وزير البترول، أنه ينتهز تلك المناسبة السعيدة؛ للتعبير عن تقديره لما يقدمه العاملون من جهود كبيرة في تحقيق أهداف ورؤية وزارة البترول والثروة المعدنية والدولة المصرية الحديثة، في تنفيذ مشروعات عملاقة وإنجازات واضحة جاءت كسطور مضيئة في تاريخ هذا القطاع، وكذلك دورهم المهم في زيادة الإنتاج، وتأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للسوق المحلي ومشروعات التنمية، ومد شبكات نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي كشرايين حياة لخدمة قطاعات الدولة والاقتصاد والمواطنين.

واختتم وزير البترول، البيان، بتجديد العهد باسمه ونيابة عن العاملين أمام الله والوطن والشعب تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تقديم أقصى ما يستطيعه من جهود لرفعة هذا الوطن، ودعم خططه التنموية بعزم ومثابرة وسواعد كافة العاملين بقطاع البترول؛ باعتبارهم ثروة حقيقية ومحور تنمية وقاعدة انطلاق مؤهلة لتحقيق مستقبل أفضل.