حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 17-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان بقدرته على الموازنة بين جميع أمور حياته، سواء كانت الشخصية أو المهنية أو العلمية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في منزلك الثامن يدفعك لدراسة مشروع يهمك، وتستطيع أن تتغلب على عثرات الطريق، وتخطط جيدا وتدير أمورك بحكمة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

اليوم تعدك الأفلاك بلقاءات عاطفية حلوة، وتحصل على تقدير الكثيرين.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.