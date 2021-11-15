بريد الوطن .. تحية واجبة لمركز ديروط الطبي

فى صباح يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الماضى، توجهت بحفيدى البالغ من العمر سنة واحدة إلى المركز الطبى بديروط للحصول على التطعيم الخاص به، وبمجرد دخولى ومشاهدتى لمنظر تكدس النساء وهن يحملن أطفالهن أمام المكاتب وفى الطرقات واندفاعهن لإنجاز معاملاتهن، توجست خيفة لأننى الرجل الوحيد الذى يحمل طفلاً بين هذا الجمع الغفير من النسوة، فاعتقدت أننى سأمر برحلة معاناة لا تحتمل، سواء فى الانتظار أو بالتردد بين المكاتب والحجرات المتباعدة والخاصة بإنهاء إجراءات تطعيم حفيدى، من تسجيل بيانات وقياس طول ووزن، عندما أشارت إلىَّ إحدى الممرضات لا أعرفها ولا تعرفنى: «اتفضل يا حاج وهات عنك الطفل»، فحملته وسارت به وأنا بجوارها وتم إنهاء الإجراءات اللازمة بسلاسة فى وقت قياسى، وبوجه صبيح، وكلمات ترحيب من هذه الممرضة، ومن جميع من ترددت عليهم، مما أدخل البهجة لنفسى، رغم أن الأمر كان فردياً ولم يستهلك سوى بضع كلمات لطيفة، فإن ذلك سيؤثر فى كيان المؤسسة وسمعتها، وسيعطى انطباعاً عالياً بالرضا لجميع العاملين فيها، ما أقصده تحديداً أن أغلبية المؤسسات بمجرد أن تدخلها تشعر بأنك دخلت مكاناً مدفوع الثمن، نتيجة حسن الاستقبال وسعى الجميع لخدمتك، كما هو الحال فى مركز ديروط الطبى.. أتمنى أن تكون جميع مؤسساتنا كذلك!

يوسف القاضى

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