بريد الوطن .. قبس ابتسام
كتب:
الوطن
09:29 م | الإثنين 15 نوفمبر 2021
صورة تعبيرية
تستعذب الأشواق تسبيحات
قدراً فلم تأذن لها الكلمات
حتام يخذلك الهوى فى غفلة
ونحيب ليلك تعتريه صلاة
فرت حشاشة شعره مكلومة
ألقى بقبلتها الرءوم شتات
من أين تنسجك العبارة بسمة
تنعى اصطبارك فى الوغى الحانات
يعقوبك المكلوم لاح قميصه
تستنطق البشرى به اللاءات
قندبلك الملهوف شاكس زيته
قبس ابتسام بالمنى.. يقتات
نثرت شفاه بالحنين قصيدها
أحداقها فى كهفها مشكاة
حتى استحال الخوف سيف عميرة
أسيافه قدس سماويات
مستودعون لدى خزانة صمتنا
يستوحش الوصل الغريب ثبات
من قبضة التغريب زلزل عرشه
سيف السراب وفى يديه رفات
يرنو صباها وسط صبح خلودها
عبدالناصر الكومى
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