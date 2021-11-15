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محمود مسلم

بريد الوطن .. قبس ابتسام

كتب:

الوطن
09:29 م | الإثنين 15 نوفمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

تستعذب الأشواق تسبيحات

قدراً فلم تأذن لها الكلمات

حتام يخذلك الهوى فى غفلة

ونحيب ليلك تعتريه صلاة

فرت حشاشة شعره مكلومة

ألقى بقبلتها الرءوم شتات

من أين تنسجك العبارة بسمة

تنعى اصطبارك فى الوغى الحانات

يعقوبك المكلوم لاح قميصه

تستنطق البشرى به اللاءات

قندبلك الملهوف شاكس زيته

قبس ابتسام بالمنى.. يقتات

نثرت شفاه بالحنين قصيدها

أحداقها فى كهفها مشكاة

حتى استحال الخوف سيف عميرة

أسيافه قدس سماويات

مستودعون لدى خزانة صمتنا

يستوحش الوصل الغريب ثبات

من قبضة التغريب زلزل عرشه

سيف السراب وفى يديه رفات

يرنو صباها وسط صبح خلودها

                                                 عبدالناصر الكومى 

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