بريد الوطن .. قبس ابتسام

تستعذب الأشواق تسبيحات

قدراً فلم تأذن لها الكلمات

حتام يخذلك الهوى فى غفلة

ونحيب ليلك تعتريه صلاة

فرت حشاشة شعره مكلومة

ألقى بقبلتها الرءوم شتات

من أين تنسجك العبارة بسمة

تنعى اصطبارك فى الوغى الحانات

يعقوبك المكلوم لاح قميصه

تستنطق البشرى به اللاءات

قندبلك الملهوف شاكس زيته

قبس ابتسام بالمنى.. يقتات

نثرت شفاه بالحنين قصيدها

أحداقها فى كهفها مشكاة

حتى استحال الخوف سيف عميرة

أسيافه قدس سماويات

مستودعون لدى خزانة صمتنا

يستوحش الوصل الغريب ثبات

من قبضة التغريب زلزل عرشه

سيف السراب وفى يديه رفات

يرنو صباها وسط صبح خلودها

عبدالناصر الكومى

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