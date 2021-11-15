بريد الوطن .. أفرِج عن زوجى الذى أمضى نصف العقوبة يا رئيس الوزراء

يقضى زوجى محمد علاء الدين فتحى عقوبة السجن فى القضية رقم 7795 لسنة 2014، بتهمة السرقة بالإكراه، لمدة عشر سنوات، أمضى أكثر من نصفها، وفى حين خرج زملاؤه فى نفس القضية بعد قضاء نصف المدة بإفراج شرطى، فإن زوجى لا يزال يقضى عقوبته، وهو العائل الوحيد لى ولأولاده وأمه المسنَّة المريضة، خاصة بعد وفاة والده، وليس لنا عائل غيره، ونحن فى أمَسّ الحاجة إليه، وسبق أن خاطبت جميع الجهات من أجل أن يترأفوا بحالى وحال أولادى، وأن يتم الإفراج عن زوجى أسوة بباقى زملائه، وأنا الآن ليس لى غير السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ألجأ إليه بعد الله، وأناشده التدخل من أجل الإفراج عن زوجى.

«د.ع.ص»

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