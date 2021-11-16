بريد الوطن.. البين بينْ

البين بينْ

ما بين حُلْم اللانهاية

ومرارةٌ فى البين بين

وتقاطع الصفرين

ومثلث الأبعاد يرنو ضاحكاً

حاد الزوايا مُنْفرجْ

أو قائماً يمشى الهوينْ

واكتب معادلة الخطوطْ

إنْ كُنْتَ تدرى أينَ أينْ

أو جزءنا المقطوع عند المحورينْ

ودوائرٌ مرَّتْ برأس مثلثين

حوت القلوب بعرضها

مَسَّتْ دموع المقلتينْ

سارت تناجى حبها

عند التقاء الحاجبين

ضمت شهاباً ساطعاً

شمس العيون إذا بكيْنْ

لا حل فى سهم الرموش

عند التقاتل نقطتين

أولاهما قلبى العليلْ

ثانيهما فى البينَ بينْ

سامح لطف الله

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