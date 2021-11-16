بريد الوطن.. البين بينْ
كتب:
بريد الوطن
07:49 م | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
البين بينْ
البين بينْ
ما بين حُلْم اللانهاية
ومرارةٌ فى البين بين
وتقاطع الصفرين
ومثلث الأبعاد يرنو ضاحكاً
حاد الزوايا مُنْفرجْ
أو قائماً يمشى الهوينْ
واكتب معادلة الخطوطْ
إنْ كُنْتَ تدرى أينَ أينْ
أو جزءنا المقطوع عند المحورينْ
ودوائرٌ مرَّتْ برأس مثلثين
حوت القلوب بعرضها
مَسَّتْ دموع المقلتينْ
سارت تناجى حبها
عند التقاء الحاجبين
ضمت شهاباً ساطعاً
شمس العيون إذا بكيْنْ
لا حل فى سهم الرموش
عند التقاتل نقطتين
أولاهما قلبى العليلْ
ثانيهما فى البينَ بينْ
سامح لطف الله
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