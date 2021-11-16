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محمود مسلم

بريد الوطن.. البين بينْ

كتب:

بريد الوطن
07:49 م | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
البين بينْ

البين بينْ

البين بينْ

ما بين حُلْم اللانهاية

ومرارةٌ فى البين بين

وتقاطع الصفرين

ومثلث الأبعاد يرنو ضاحكاً

حاد الزوايا مُنْفرجْ

أو قائماً يمشى الهوينْ

واكتب معادلة الخطوطْ

إنْ كُنْتَ تدرى أينَ أينْ

أو جزءنا المقطوع عند المحورينْ

ودوائرٌ مرَّتْ برأس مثلثين

حوت القلوب بعرضها

مَسَّتْ دموع المقلتينْ

سارت تناجى حبها

عند التقاء الحاجبين

ضمت شهاباً ساطعاً

شمس العيون إذا بكيْنْ

لا حل فى سهم الرموش

عند التقاتل نقطتين

أولاهما قلبى العليلْ

ثانيهما فى البينَ بينْ 

سامح لطف الله 

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