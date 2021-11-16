بريد الوطن.. «المركبة عدت» بين عبدالوهاب وسامية صادق

عندما قامت إسرائيل يوم 5 يونيو عام 1967 بعدوانها الغادر على مصر واحتلال سيناء قررت مصر إغلاق قناة السويس، وعندما تحقق النصر فى أكتوبر عام 1973 قرر الرئيس السادات يوم 5 يونيو عام 1975 عودة افتتاح قناة السويس أمام الملاحة العالمية وطلب من الموسيقار محمد عبدالوهاب تقديم أغنية خاصة تعبر عن فرحة الشعب بعودة الملاحة فى قناة السويس بعد تعطل لسنوات وطلب منه أن يلحنها ويغنيها العندليب عبدالحليم حافظ حتى يجتمع اثنان من العمالقة فى أغنية واحدة تعبر عن حدث وطنى مهم، وتم اختيار كلمات الشاعر الصحفى مصطفى الضمرانى التى بعنوان «المركبة عدت» من بين عشرين نصاً كانت بينها منافسة للتعبير عن الحدث.

كان أحد السفراء فى زيارة للموسيقار محمد عبدالوهاب بمنزله المطل على النيل بالزمالك وكان قد استمع لأغنية «المركبة عدت» فقال للموسيقار: مبروك هذه الأغنية الرائعة، وكان قد مضى على إذاعتها أكثر من عشر سنوات فقال محمد عبدالوهاب للسفير: هذه أغنية قديمة ولكن السفير قال له إنه سمعها لأول مرة فاتصل الموسيقار بالإعلامية سامية صادق رئيسة التليفزيون وقال لها: حضرتك ساكنة على النيل وبتشوفى المراكب بتعدى قدامك كل يوم؟ فأجابته: نعم.. فسألها: إشمعنى مركبتى أنا اللى مابتعديش إلا كل سنة مرة؟ فضحكت سامية صادق وفهمت مغزى السؤال وبدأت تتدخل لإذاعة أغنية «المركبة عدت» فى القنوات المختلفة.

إبراهيم خليل إبراهيم، عضو اتحاد كتاب مصر

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