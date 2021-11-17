حظك اليوم برج القوس الأربعاء 17-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يسعى دائما الابتعاد عن الحياة الروتينية، كما أنه يعشق السفر والتنقل من مكان لآخر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل الصحة ويمنحك ذلك روح بحث ومثابرة وتستمتع بالقيام بواجبك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيُا

الأفلاك قد تمنحك اليوم سحرًا وجاذبية، وأفكارًا مبتكرة لتجديد حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.