حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 16-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس لديه شخصية حالمة، كما أنه بفضل السفر والتنقل من مكان لآخر باستمرار، كما أنه يخفي مشاعره أغلب الوقت ولا يظهرها إلا في أضيق الحدود.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

اليوم يمنحك الفلك حماسا في إنجاز أعمالك، وتحقق انسجامًا وسلامًا مع من حولك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيُا

القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا، وتبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك من طاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.