المبادرة الرئاسية ترسم البسمة على وجوه أهالى قريتى «داود والصفيح» فى الفيوم

أعادت مبادرة «حياة كريمة» البسمة لوجوه أهالى عدة قرى بالفيوم، حيث افتتح المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى، يرافقه طارق فايد، رئيس مجلس إدارة ‏بنك القاهرة، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صنّاع الخير للتنمية، أعمال إعادة ‏إعمار قريتى داود، والصفيح، بمركز طامية، ومصنع السجاد اليدوى بدار السلام بمركز يوسف ‏الصديق، ضمن جهود تعاون «صنّاع الخير» وبنك القاهرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة ‏كريمة».‏‎ ‎

وتضمنت فعاليات الاحتفال فى القريتين تفقُّد المنازل المتهالكة بقرية داود بعد إعادة ‏إعمارها وفرشها، وتسليم المنازل لأصحابها، وافتتاح مصنع السجاد اليدوى بدار السلام، ‏بعد أن تم إنشاؤه من جديد على مساحة أكبر ليستوعب أكبر عدد ممكن من العمالة داخله.‏

‎ ‎ وأكد محافظ الفيوم أن احتفالية افتتاح إعمار المنازل تأتى تتويجاً ‏لجهد فريق عمل «صنّاع الخير» على مدار الشهور الماضية، بالشراكة مع بنك القاهرة، ضمن ‏المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى بدأت بدراسة ورصد أهم احتياجات الأسر الأكثر احتياجاً ‏فى قريتى داود والصفيح والتحقق من واقع المنازل التى يعيشون فيها.‏

وأضاف لـ«الوطن» أنه تم عمل إعادة إعمار كاملة ‏لـ25 منزلاً فى قرية داود، و38 منزلاً بقرية الصفيح، من خلال خطة عمل تلبى هذه الاحتياجات بشكل فعلى، انقسمت إلى ثلاثة أقسام ‏رئيسية، وهى البدء فى تنفيذ إعادة الإعمار لكل المنازل المتهالكة فى القريتين من ترميم ‏الجدران، وعمل الأسقف والأرضيات، والمحارة والدهانات، والمطبخ، والحمام، وأبواب وشبابيك، ‏وبعدها فرش المنازل بغرفة نوم رئيسية، وغرفة نوم أطفال، وغرفة استقبال.‏‎ ‎

وأشار المحافظ إلى أن خطة عمل تنمية وتطوير القريتين شملت عمل وصلات ‏مياه شرب نقية لمنازل الأسر المستحقة المحرومة من مياه الشرب، حيث تم عمل 30 وصلة ‏مياه شرب نقية بقرية داود، و28 بقرية الصفيح، وتسليم مشروعات تنموية صغيرة للأسر ‏المستحقة بالقريتين، منها ماكينات خياطة، وتوزيع عدد من الأطراف الصناعية، وتقديم ‏خدمات طبية ذات جودة بتنظيم قوافل طبية لمحاربة العمى داخل القريتين.‏‎

‎ وأوضح أنه جرى أيضاً افتتاح مصنع السجاد اليدوى بقرية دار السلام بمركز ‏يوسف الصديق، بعد إعادة بنائه على مساحة أوسع، وتجهيزه بمعدات أكبر، وتضمنت أعمال ‏إعادة الإنشاء عمل وحدة صباغة، ووحدة غسيل، ووحدة قص ورفّا، وتجهيزه بـ40 نولاً ليكون ‏جاهزاً الآن لاستيعاب عمالة تصل إلى 250 من أهالى قرية دار السلام والقرى ‏المجاورة.‏

الأهالى: شكراً لـ«السيسي»

من جانبهم، عبّر أصحاب المنازل التى تمت إعادة إعمارها عن فرحتهم بحصولهم على ‏منازل تحميهم من برد الشتاء ومن حرارة الصيف، وقالت رضا محمد إن منزلها كان دون ‏سقف وكانت تعانى من ارتفاع الحرارة طوال الصيف ومن الأمطار خلال الشتاء، ولم تكن تمتلك دورة مياه، موضحة أنها لا تصدق نفسها بعد رؤيتها لمنزلها وقد تم تجهيزه ‏ودهانه وعمل أرضية من البلاط وفرشه بأفضل أنواع المفروشات، داعية للرئيس عبدالفتاح ‏السيسى بأن يُعينه الله على مسئولياته ويوفقه ويستره مثلما سترهم داخل منزل آدمى.

وفى الفيوم أيضاً أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفعاليات الفنية والثقافية للمبادرة بقرى مركز إطسا وتوابعها وهى «منشية عبدالمجيد، دانيال، الغرق قبلى، الغرق بحرى».

وتأتى الفعاليات بالتعاون مع مديريات «الشباب والرياضة، التربية والتعليم، المجلس القومى للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان» بالفيوم، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجارى. بدأت الفعاليات التى أقيمت بمركز شباب إطسا بتفقُّد الورش الفنية التى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وفرع ثقافة الفيوم، ومنها «أشغال يدوية من الموهير، تشكيل بالورق، عجينة السيراميك، رسم حر، ألعاب شعبية للأطفال»، وأعقب ذلك تقديم عرض فنى لفرقة الوتريات، التى قدمت عدداً من المعزوفات لبعض الأغانى الوطنية والعاطفية.

بالتوازى مع الورش السابقة، عُقد لقاء توعوى بعنوان «الماء والأمن المائى المصرى»، ناقش فيه الدكتور السيد على عثمان، أستاذ التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية، أزمة نقص المياه ومفهوم الأمن المائى بأنه نصيب الفرد الواحد، الذى يبلغ 500 متر مكعب من المياه سنوياً حسب المعدل العالمى.

وتناول محمد جمعة، مدير التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، دور المجتمع المدنى فى مواجهة مشكلة المياه ومشاريع تحلية مياه البحر بمركزى إطسا ويوسف الصديق، خلال مبادرة «حياة كريمة»، موضحاً الفرق بين التنقية وتحلية المياه.

وكشف الحساب الرسمى لمؤسسة «حياة كريمة»، أمس، عن آخر مستجدات أعمال المبادرة الرئاسية بمحافظة بنى سويف، وذلك فى إطار المرور والمتابعة على المشروعات بقرى المحافظة، فى الوحدة المحلية لقرية «طنسا بنى مالو»، مركز ببا، حيث يجرى مشروع تغيير شبكة مياه الشرب بالقرامنة بقرية كفر منصور بنسبة تنفيذ 95%، وتغيير شبكة المياه بقرية بنى قاسم بطول 6500م بنسبة تنفيذ 85%، وإنشاء مخزن الأدوية بمساحة 400م2 بنسبة تنفيذ 80%، وتغيير شبكة مياه الشرب بقرية ملاحية سعيد جعفر بنسبة تنفيذ 70%، يأتى ذلك بجانب إنشاء جناح بمدرسة الشهداء بمساحة 160م2 بنسبة تنفيذ 60%، وإنشاء مجمع الخدمات بمساحة 600م2 بنسبة تنفيذ 50%، ومشروع الصرف بنسبة تنفيذ 50%، وتغيير شبكة المياه بنسبة 40%، كما يجرى إنشاء مبنى إدارى بمركز شباب البرانقة بمساحة 200م2 بنسبة تنفيذ 40%، وتغيير شبكات المياه بقرية الضباعنة بنسبة تنفيذ 40%، ومشروع الصرف الصحى بقرية الضباعنة بنسبة تنفيذ 40%.

وبالتوازى يُستكمل مشروع تغيير شبكة مياه بقرية ملاحية حسن سليم بنسبة تنفيذ 40%، وتغيير شبكة مياه الشرب بقرية كفر منصور بنسبة تنفيذ 40%، وإنشاء مدرسة أم الجنازير الإعدادية المشتركة بمساحة 1000م2 بقرية أم الجنازير بنسبة تنفيذ 40%، وتغيير شبكات المياه بقرية أم الجنازير بنسبة تنفيذ 40%.

تغيير شبكات مياه الشرب وبناء مدارس فى بنى سويف.. وبدء عمل قواعد 43 كشك كهرباء لـ«قرية السليمات» بقنا

وفى متابعة ميدانية لمبادرة «حياة كريمة» بمحافظة قنا، يجرى البدء فى عمل القواعد العادية والمسلحة لـ43 كشك محولات ووحدات الربط الخاصة بشبكة الكهرباء لقرية السليمات مجلس قروى القارة.

ويجرى تشطيب المجمع الخدمى بقرية أبومناع غرب، بعد الانتهاء من صب الدور الثانى علوى، واستمرار عمل سقف الدور الأول للمجمع الطبى بقرية الكرنك، واستكمال أعمال الصرف الصحى بالشيخ حسين، وبداية الحفر من طريق الكعيمات المجاورة بمقابر ومقامات الشيخ حسين، حيث يجرى العمل بـ5 حفارات، والعمل فى شوارع متفرعة، بجانب تطوير ورفع كفاءة وحدة الشيخ حسين الصحية، بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.