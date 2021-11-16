إصابة 8 أشخاص في حادثين منفصلين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح خطيرة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء حادثي سير منفصلين، وقع الأول على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بالبحيرة، والثاني بالطريق الصحراوي في نطاق المحافظة، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وإجراء الإسعافات الأولية.

الحادث الأول.. 5 إصابات

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال 5 أشخاص إثر حادث تصادم بين 3 سيارات، وجرى عمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة محمود تمام حلمي صابر، 30 سنة، مقيم أسيوط، باشتباه كسر بالركبة اليمنى، ومحمد وليد حسن، 18 سنة، مقيم القاهرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وهدير محمود علي، 21 سنة، مقيم القاهرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وأسماء عبد الغفار، 21 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وزياد كرم عبد العزيز، 19 سنة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

الحادث الثاني.. 3 إصابات

كما استقبلت مستشفى وادي النطرون، 3 أشخاص مصابين بجروح خطيرة وكدمات بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي في نطاق محافظة البحيرة، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة أحمد محمد القلفاط، 22 سنة، مقيم كفر الشيخ، باشتباه نزيف داخلي بالبطن، ويوسف مجدي محمود، 17 سنة، مقيم حلوان، مصابا باشتباه كسر بالفخذ والساق اليمنى، وأحمد محمد أحمد، 38 سنة، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.