«التنمية المحلية»: غلق 10 آلاف ورشة ومحل منذ بداية أكتوبر

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، اليوم، إن الوزارة تصدر كل أسبوع الاستجابة التي حققتها للمواطنين الذين قدموا شكاوى عبر مبادرة صوتك مسموع، مبينا أن الجبانات في بورسعيد بها مشكلة، وتوجد قمامة بها، ويتم إزالتها حاليا.

غلق 10 آلاف ورشة ومحل منذ بداية أكتوبر

وأضاف «قاسم» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه تم غلق 196 ورشة بسبب مخالفة مواعيد الإغلاق، لافتا إلى أن إغلاق أكثر من 10 آلاف ورشة ومحل منذ بداية أكتوبر حتى الآن، بسبب المخالفة في تطبيق مواعيد الغلق.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن الحملات المنفذة تشمل ممثلين من وزارة الداخلية والأمن الصناعي والغذائي، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه تم منع دخول الموظفين أماكن عملهم الحكومية بعد أن نسوا شهادات التطعيم الخاصة بهم، مضيفا أن الوزارة وفرت جهات لتطعيم العاملين، متابعا: «الموظف اللي مطعمش وبيتمنع من الدخول بنحسبه غياب، ومن أول ديسمبر لن يحصل أي مواطن على خدمة ويدخل مقر جهاز حكومي إلا إذا كان حاصلا على التطعيم».

استرداد الأراضي الزراعية

وأشار إلى أنه تم استرداد أكثر من مليون متر مربع في مختلف محافظات الجمهورية، وكلها كانت أراضي بناء، بجانب استرداد أكثر من 9000 فدان، ومليون متر مربع أرض زراعية، لافتا إلى أن الموجة الثامنة عشرة من استرداد الأراضي الزراعية تنتهي الشهر المقبل، وبعدها تبدأ الموجة التاسعة عشرة من أجل استرداد الأراضي الزراعية برئاسة الدكتور شريف إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.