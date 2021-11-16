الفطر الأسود يداهم جسد «هبة».. وأسرتها: «حالتها خطيرة ومحتاجة جراحة»

سواد وتحول مفاجئ في لون بشرتها ومناطق متفرقة من جسدها أثار دهشة جميع من حولها، لم تكن تتخيل أنه يشير إلى مرض خطير بعدما أصبحت علاماته تنتشر في جسدها وعينها اليمنى وحول أنفها، الأمر الذي أصابها وأسرتها بالفزع الشديد وبحثوا عن سبيل لمعرفته وتبين أنه الفطر الأسود.

الفحوصات أكدت إصابة هبة بالفطر الأسود

في صباح يوم الإثنين قبل الماضي دخلت «هبة عبد الناصر» مستشفى الشروق وهي تعاني من آلام شديدة بسبب مرض الفشل الكلوي ثم توجهت بها أسرتها إلى مستشفى الدمرداش تنتظر إجراء بعض الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم، وبعد أيام قليلة تبين أن الفتاة البالغة من العمر 27 عامًا مصابة بالفطر الأسود.

يحكي محمد عبد الناصر شقيقها أن الأنسجة المصابة بالفطريات السوداء تزداد يومًا بعد يوم، وتحتاج إلى عملية استئصال بعدما أصابتها العدوى الفطرية النادرة، تواصل انتشارها على جسدها وعينها اليسرى إلى اليمني ومنطقة الأنف.

بعد انتهاء الفحوصات ودخولها العناية المركزة بمستشفى الدمرداش لم يتبق سوى دخولها غرفة العمليات وهو الأمر الذي تأخر كثيرًا وفقًا لمحمد : «استغرقنا أيام وحتى الآن لم تخضع لإجراء عملية إزالة الفطر ولا نعلم السبب حتى الآن رغم أن الأطباء أكدوا أن حالتها خطيرة».

الفطر ينتشر بشكل سريع

يواصل شقيق هبة المصابة أيضًا خلال حديثه لـ«الوطن» نقلًا عن أحد الأطباء أنها تعاني من نقص المناعة الشديد الأمر الذي يستدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا خاصة أن الفطر الأسود ينتشر بشكل سريع في جسدها، وقد يتسبب في اللجوء إلى استئصال عينها الأخرى المعرضة للإزالة بسبب انتشاره.

يؤكد محمد أن شقيقته لم تصب بفيروس كورونا وما تحتاجه في الوقت الحالي هو استئصال العين اليسرى والأماكن التي انتشرت فيها الفطريات بشكل محدود لأنه يهدد عينيها وجسدها كما أن حالتها تحتاج إلى رعاية واهتمام خاصة أنها مصابة بالفشل الكلوي وداء السكري.

طبيب: الإصابات ناتجة عن بيئة ليست نظيفة

في وقت سابق كشف الدكتور أحمد جبر استشاري الباطنة لـ «الوطن» أن مرض الفطر الأسود ليس وليد اللحظة فهو موجود منذ زمن بعيد ويصيب الأشخاص في حال كانت البيئة المحيطة ليست نظيفة مؤكدًا أنه ينتقل عن طريق الفم والاستنشاق وغالباً لو تعرض له شخص مناعته جيدة لن يحدث أي شيء.

واعتبر أخصائي الأمراض الباطنة أن بعض الناس يختلط عليهم الأمر ما بين كورونا والإصابة بهذا النوع من الفطريات في حال وصولها إلى الرئتين مما يسبب أعراضا تنفسية مشابهة لـ كورونا إلى حد كبير حيث يعاني المريض من أعراض تنفسية وآلام بالصدر ونهجان وصعوبة في التنفس والكحة والالتهاب.