حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 17-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن صاحب برج الجدي أنه حاد الطباع، وصارم في معظم قرارته، لكن في الحقيقة يمتلك قلبا حنونا، لكنه لا يستطيع التعبير عن حبه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

الشمس والمريخ وعطارد في وضع داعم ويمنحك ذلك كل الطاقة والحماس والإصرار، وقد تحسن التصرف رغم الضغوط وتحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

القمر في منزل الحب يمنحك ميلا للرومانسية وتبدو مليئا بالمشاعر الدافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.