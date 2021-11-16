المشدد 3 سنوات لعامل «هتك عرض» مهندسة بمصر الجديدة

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بمحل ألبان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانته بـ«هتك عرض» مهندسة بالشارع العام، في منطقة مصر الجديدة، في يناير الماضي.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري علي، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء فرج.

تحقيقات النيابة تدين المتهم: لامس جسد المجني عليها

وأكدت التحقيقات، التي باشرتها النيابة العامة في القضية 201 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة، أن المتهم «علي س.» 23 سنة، عامل بمحل ألبان، هتك عرض المجنى عليها «أ. ف.»، مهندسة، بالقوة، بأن اعترض سيرها في الشارع العام، ولامس جسدها عنوة، حتى تمكن المارة من القبض عليه، وسلموه لقوة من الشرطة، حضرت إلى مكان الحادث بعد اتصال المجني عليها بإدارة شرطة النجدة، وبمواجهة المتهم بأقوال المجني عليها، اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة، كما اعترف بملامسة جسدها، وتم اقتياده لقسم الشرطة.

المجني عليها: اعترض طريقي

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق معه، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، كما استمعت إلى أقوال المجني عليها، التي قالت إنه حال سيرها بالطريق العام، اعترضها المتهم وآخرون مجهولون، وأسندت إليه النيابة تهمة «هتك عرض» المجني عليها بالقوة، حيث قام بملامسة جسدها.

تحريات المباحث: المتهم ارتكب الجريمة

وبيّنت التحريات، التي أجرتها المباحث الجنائية حول الحادث، أن المتهم ارتكب الجريمة، ودلت على صحة الواقعة، واستمعت النيابة العامة لأقوال الضابط محرر محضر التحريات، وفي ختام التحقيقات، أمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي أصدرت بحقه الحكم المتقدم.