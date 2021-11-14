الكاميرات تفضح سائقا هتك عرض طفلة بالزاوية على طريقة «متحرش المعادي»

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة «سائق» بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لإدانته بهتك عرض طفلة، في منطقة الزاوية الحمراء، مارس الماضي، حيث رصدته كاميرات المراقبة، وهو يأتي جريمته، وشاهده أحد الأشخاص، في مدخل أحد العقارات، على غرار «متحرش المعادي»، الذي رصدته الكاميرات أيضا، منذ عدة أشهر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عبداللطيف وحاتم أبو الشنب، وأمانة سر رفاعي فهمي، يحيى عبدالرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 6263 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء، أن المتهم «محمد. ع» 57 عامًا، سائق، وهو رجل بالغ هتك عرض الطفلة «ر.أ» بالقوة والتهديد، حيث تتبعها حتى خلا بها بمدخل أحد العقارات ثم أذن له شيطانه فحسر ملابسها كرهاً عنها ولامس مواطن عفتها وقبَّلها من فمها رغمًا عنها، مستغلاً حداثة سنها، وفرط قوته، وحين أبت تصرفه بث الرعب في نفسها، وذلك بأن هددها بالضرب مُعدمًا مقاومتها ثم مضى قدمًا في جرمه فأخل بحيائها إخلالاً جسيما.

الشاهد الرئيسي

وأوضح الشاهد الرئيسي في الواقعة، ويُدعى «م.ج» 27 عامًا، أنه حال تواجده بمسكنه أبصر المتهم عبر كاميرات المراقبة الخاصة بمدخل العقار محل سكنه ممسكاً بالطفلة المجني عليها «ر.أ» ويعتدي عليها جنسياً، وذلك بأن لامس مواطن عفتها فتوجه إلى والد المجنى عليها، وأبلغه بالواقعة.

تحريات المباحث

وشملت أوراق القضية، التحريات التي أجراها نقيب شرطة معاون مباحث قسم الزاوية الحمراء، وقال إن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة، وقيام المتهم بهتك عرض الطفلة «ر.أ» بالقوة والتهديد على ذات النحو الوارد بالمقطع المرئي، كما شملت أوراق القضية، التصوير الجنائي حيث ثبت بتقرير إدارة التصوير الجنائي، أن الشخص الذي يظهر بالمقطع المرئي محل الواقعة يتفق مع الشكل العام للمنظور الجانبي بينه وبين مرتكب الواقعة.