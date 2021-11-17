وظائف شاغرة لخريجي «حاسبات ومعلومات» في بنك مصر.. اعرف الشروط

أعلن بنك مصر عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف شاغرة جديدة، للخريجين والحاصلين على بكالوريوس حاسبات ومعلومات وما يعادلها من شهادات، وذلك في إطار حرص البنك على توفير وظائف شاغرة للشباب والخريجين.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك مصر، والتي تم الإعلان عنها، وفق الحساب الرسمي للبنك والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لوظائف بنك مصر لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات في تطوير تكامل الواجهة الخلفية وواجهة برمجة تطبيقات REST باستخدام Spring إطار عمل Java / Kotlin والخدمة المصغرة والسحابة الأصلية.

- أن يكون قادرا على المساعدة والدعم في اتخاذ القرارات المعمارية على مستوى الفريق والمنتج.

- أن يكون مطور برامج جافا، كوتلن، إقلاع الربيع، سحابة الربيع، جونيت، NoSQL DB في ذاكرة التخزين المؤقت، وبوابة API، أنماط التصميم، التسجيل، Spring Security ،Maven، مع وجود نظرة عميقة على أحدث التقنيات مثل Python.

- أن يكون لديه خبرة في الإنتاج Cloud Docker وDevOps CI / CD.

- من الجيد أن يكون لديه خبرة في Azure DevOps وJenkins وCircleCI وKubernetes وapigee.

مسؤوليات الوظائف

- إعداد تصميمات منخفضة المستوى لأعضاء الفريق، في التعاون مع مهندس الحلول والبرمجيات.

- قيادة فرق المشروع على استراتيجية التكنولوجيا ذات الصلة.

- القيام بممارسات الترميز والتكامل المستمر والآلي.

- مسؤول عن التصميم الفني للمنتج.

- الانخراط في البرمجة لمساعدة الفريق على ذلك.

- تطوير حل جميع مشكلات الظهور في اليد وتحديد العوائق التقنية.

- إجراء المقايضات بشكل فعال مع المصممين.

- البحث باستمرار عن طرق أفضل لحل المشكلات وتصميم الحل.

- ممارسة هندسة البرمجيات للحصول على جودة أكواد أعلى.

- تقديم التقارير إلى رئيس الهندسة، ومتابعة أعضاء الفريق.