مصدر: «القومي للامتحانات» بدأ وضع أسئلة امتحان نصف العام للأول الثانوي

كشف مصدر مسؤول بالمركز القومي للامتحانات، التابع لوزارة التربية والتعليم، أن المركز بدأ في وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول، الخاصة بالصف الأول الثانوي العام، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من وضع الأسئلة قبل موعد امتحانات الفصل الأول بوقت كافٍ، حتى يتسنى للوزارة أن تضع الخطة الكاملة مبكرا بحيث لا تحدث أي مشكلة مفاجئة.

أسئلة امتحانات أولى ثانوي تخاطب الفهم ونواتج التعلم

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدفعة الجديدة بالثانوية ستخاطب الفهم ونواتج التعلم، أيّ أنها لن تتغير عن طريقة الامتحانات التي أداها الطلاب خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

الامتحانات إلكترونية بدون إنترنت

وأكد المصدر، أن الامتحانات ستكون إلكترونية بدون إنترنت للصفوف الثلاثة للثانوية العامة، ولن يتم طباعة أي امتحانات ورقية للطلاب سواء بوكليت أو بابل شيت.

وتابع المصدر، بأنه جارٍ معالجة كل المشكلات التقنية التي واجهت طلاب الثانوية العامة 2021 بالمدارس الثانوية قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الأول والثاني الثانوي العام، وفتح واستخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت دون أي مشكلات أو معوقات فنية.

تسليم التابلت لـ49 ألف طالب بالفيوم والغربية

وتواصل المديريات التعليمية بتوزيع التابلت لطلاب الأول الثانوي، طبقاً للجدول التي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث استلم اليوم 49 ألفا و879 طالبا وطالبة التابلت في محافظتي الفيوم والغربية.

وقالت وزارة التعليم، إنه سيتم تسليم 50 ألف تابلت لطلاب الأول الثانوي في ثلاث محافظات يوم السبت المقبل، على أن تنتهي من تسليم التابلت لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية بنهاية الأسبوع المقبل.

وأكدت وزارة التعليم، أنه سيتم تسليم التابلت للطلاب بعد تقديم الأوراق المطلوبة والتأكد من دفع مبلغ 100 جنيه تأمين على التابلت، مرفق بإقرار ولي الأمر باستلام التابلت.