لميس الحديدي عن ثلاثية «صلاح» بمانشستر: أفضل لاعب في العالم

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على التألق اللافت للاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، خلال مباراة فريقه اليوم الأحد أمام نادي مانشستر يونايتد، متغزلة في براعته في تسجيل 3 أهداف في مرمى خصمه، قائلة: «لازم أقول يا سادة يا سيدات، لدينا أفضل لاعب في العالم بلا منازع».

وأضافت «الحديدي»، خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، أن محمد صلاح قدم اليوم مباراة أسطورية اكتسح فيها ليفربول غريمه مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة، كان نصيب لاعبنا المصري منها 3 أهداف، بالإضافة إلى صناعته لهدف آخر.

وأوضحت الإعلامية أن القصة الحقيقية ليست في كونها مباراة بالدوري الإنجليزي، إنما تكمن القصة الحقيقية في الصورة التي ظهر بها صلاح سعيدا بأدائه وبفوز فريقه اليوم، وعلى النقيض ظهر النجم كريستانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال، حزينا بعد خسارة فريقه.

لميس الحديدي عن «صلاح» و«رونالدو»: أسطورتان في كرة القدم

وأشارت إلى أنها كانت مباراة بين أسطورتين في كرة القدم، نجح فيها لاعبنا صلاح في اكتساح تلك المباراة، في الوقت الذي لم يقدم فيه اللاعب البرتغالي أي شيء يذكر، متابعة: «النهارده رونالدو مجاش معانا، وصلاح اكتسح بجدارة».

ولفتت إلى أن صلاح أصبح أكثر لاعب أفريقي إحرازا لأهداف برصيد 107 أهداف، كما أنه أول لاعب في تاريخ ليفربول يحرز أهدافا في 10 مبارايات متتالية، كما أنه أول لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي العريق يحرز هاتريك في مرمى مانشستر يونايتد على أرضه.

ووصفت الإعلامية أهداف صلاح اليوم بـ «ولا أروع وعظيمة»، مؤكدة أن أي شخص يفهم في كرة القدم أو لا يفهم بها، سينتبه لسرعة ومهارة صلاح ودقته وثقته في نفسه وقدراته الكبيرة على إنهاء الفرص إلى أهداف.