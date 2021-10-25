التعليم: التوسع في معلمي الحصة لسد العجز مرهون بدفع الطلاب للمصروفات

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن التوسع في سد العجز بالمدارس من خلال التعاقد مع معلمين بالحصة، مرهون بدفع الطلاب للمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، لأن البندين الثالث والرابع المرتبطين بصناديق المديريات التي يجري الصرف منها لمعلمي الحصة، يعتمد بالأساس على مصروفات الطلاب، التي يجري إيداعها في هذه الصناديق.

التعليم تشدد علي دفع المصروفات للتعاقد مع المعلمين لسد العجز

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المديريات التعليمية عندما لا تكون لديها مخصصات مالية في الصناديق الخاصة بها، فلن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المادية تجاه معلمي الحصة، لذلك تتشدد الوزارة في ضرورة دفع المصروفات، أو نصفها على الأقل، حتى يتسنى للمديريات التعاقد مع المعلمين لسد العجز، ومنحهم حقوقهم المالية بنهاية كل شهر.

العجز المالي بالمديريات يتسبب في خفض عدد المعلمين المتعاقد معهم بالحصة

ولفت المصدر، إلى أن العجز المالي في صناديق المديريات، قد يتسبب في خفض عدد المعلمين المتعاقد معهم بالحصة، لأن المديريات لا تحصل على أموال هؤلاء المعلمين من الوزارة، أو من الموازنة العامة للدولة، بل توفر الاعتمادات المالية من المصروفات المدرسية، وحال التزام أولياء الأمور بها فلن تكون هناك أزمة.

مصروفات المدارس الحكومية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 2021 كما يلي:

- 300 جنيه من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث بالمرحلة الابتدائية.

- 200 جنيه من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

- 500 جنيه من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي.

- 200 جنيه لصفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه سواء الثلاث أو الخمس سنوات.

كما أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بتقسيط مصروفات المدارس الحكومية 2021، حيث يحق لجميع الفئات المقرر لها سداد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة، واستلام باقي الكتب في الفصل الدراسي الثاني بعد سداد القسط الثاني من المصروفات.