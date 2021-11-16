مفتي الجمهورية: يجوز للمرأة السفر للحج والعمرة بلا محرم

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الفتوى تختلف باختلاف المكان والزمان، لذلك عندما نضع علامة استفهام أمام نهي الرسول عليه السلام، عن سفر المرأة إلا بمحرم معها أو زوج، فوجدنا أن النبي عليه السلام، كان يخاف على المرأة، مبينًا: «يعني الأصل كان عند الرسول في علة الخوف، وأنا ضربت مثال أننا في السبعينيات في بعض القرى كان تجول النساء مصدر خوف، ما بالنا بقى بأيام الرسول،».

وأضاف «علام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي شريف عامر: «إذا أمنّا وانتهى الخوف كما نحن الآن، فالمرأة تتحرك ويجوز لها تؤدى العمرة والحج بلا محرم، وتحصل على الدرجات العلمية، ونراعى في الحج والعمرة القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وقواعد السفر».

فتح فروع لدار الإفتاء بالمحافظات

وأشاد مفتي الديار المصرية، بافتتاح فرع جديد لدار الإفتاء بمقر كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، قائلًا: «هذا الفرع والمقر في جامعة بني سويف يأتي في إطار الخطة الخمسية التي تم وضعها في بداية العام الجاري ويتم تنفيذها تباعًا»، مشيرًا إلى أنه من المستهدف فتح 3 أو 4 فروع لدار الإفتاء في العام بكل محافظات مصر.

لن نترك فراغًا شرعيًا بالساحة

وأوضح مفتي الديار المصرية، أنه تم الاتفاق مع جامعة بني سويف على العمل بداية من يوم الأحد القادم في الفرع الجديد لدار الإفتاء، معلقًا: «ده أول فرع لينا في جامعات مصر، ربما يكون في فروع في المحافظات، ولكن دا أول فرع يفتح في جامعة وهو له دلالة على أننا نريد المناقشة مع أبنائنا الطلاب والطالبات وأن نصحح لهم المفاهيم ولا نترك الساحة فارغة وغير مشغولة بالعلم الشرعي، الذي هو نتيجة لخبرة متراكمة عليها دار الإفتاء المصرية».