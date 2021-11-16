«التنمية» عن خطة تعاملها مع متضرري سيول أسوان: إيواء ثم بناء تعقبه عودة

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن خطة تعامل الوزارة، والدولة بأكملها، مع متضرري سيول محافظة أسوان، التي حدثت قبل أيام، قائلا: «سنوفر إيواءً لكل المتضررين، حتى نبني بيوتهم من جديد، ثم نعيدهم إلى تلك البيوت من جديد».

وردا على سؤال يقول: لماذا لم تمنع استعدادات الوازرة لأمطار الشتاء الأضرار التي لحقت بمحافظة أسوان؟ أكد «قاسم»، خلال استضافته، اليوم الثلاثاء، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة الحياة، على أن كمية الأمطار وموجة الطقس السيء، التي تعرضت لها أسوان لم تحدث منذ 11 عاما، موضحًا أن سببها يعود إلى التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم أجمع ويبحث عن حلول لها.

خالد قاسم: عدلنا مسار مفيض توشكي قبل أمطار أسوان بـ4 أشهر

ولفت مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة قامت بتعديل مسار مفيض توشكى، قبل 4 أشهر من حدوث أمطار وسيول أسوان، وذلك بالتنسيق مع عدد من الأجهزة المعنية.

كما أوضح أن غرفة العمليات بالوزارة؛ ساهمت في حصر آثار السيول بأسوان، وكذلك تنفيد كل الإجراءات والمساعدات اللازمة بشكل مباشر.

ونبه «قاسم»، إلى أن أهالي المنازل الذين تهدمت منازلهم ستعمل الوزارة على توفير مساكن إيواء لهم، إلى أن يعاد بناء بيوتهم من جديد، ثم يعودوا إليها، ما عدا البيوت المتواجدة بمخرات السيول، كاشًفا أنها لن تبني بهذه الأماكن، وسيتم استبدالها بأماكن أخرى مخطط لها جيدا، متابعا: «مينفعشي يبقى الدولة بتعمل حياة كريمة للمواطن، وبنخطط لكل حاجة، ونبني بيوت في مخرات السيول».

مساعد التنمية: جارِ حصر كل البيوت المتضررة

وأردف أن الوزارة تعمل حاليا على الحصر الدقيق لكل البيوت المتضررة من السيول في أسوان، حتى تبدأ عمليات إرجاع كل شيء لأصله من جديد كما كان.

كما كشف «قاسم»، خلال حديثه أيضا، عن تفاصيل استعدادات الوزارة لموسم الشتاء وأمطاره الغزيرة، موضحًا أن الوزارة تعمل منذ سنوات على مخرات السيول، وإضافة إلى التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنوية للقيام بكل الاستعدادات اللازمة لموسم الشتاء المعروف بأمطاره الغزيرة.

واختتم أن الوزارة، انتهت من جاهزية الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الشتاء لاستيعاب كميات الأمطار في مختلف المحافظات، التي من الممكن أن تتعرض لها.