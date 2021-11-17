«مستقبل وطن» يفتح مقراته لاستقبال المواطنين للتطعيم ضد كورونا

أعلن حزب مستقبل وطن، فتح جميع المقرات على مستوى المدن والمراكز والقرى، لاستخدامها كمراكز للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، لمساعدة المواطنين وتسهيل حصولهم على التطعيم، والتي بدأت يوم 6 نوفمبر 2021.

مقرات الحزب تشهد إقبالا كثيفا من الراغبين في تلقي اللقاح

وشهدت مقرات الحزب إقبالا كثيفا من المواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا، وسط إشادة من المترددين بالخدمة المقدمة لهم وحسن الاستقبال وسرعة إنهاء إجراءات الحصول على اللقاح من جانب أعضاء الحزب.

ويذكر أن حزب مستقبل وطن قد نظم على مستوى جميع المحافظات، ندوات توعوية ميدانية عن فيروس كورونا، لكيفية مواجهته، فضلا عن أهمية التطعيم للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تطعيم جميع المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد.