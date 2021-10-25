نواب «مستقبل وطن» عن إلغاء الطوارئ: يؤكد صدق الوعود الرئاسية

أشاد عدد من نواب حزب «مستقبل وطن»، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر. وعلق النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، النائب الأول له، قائلًا: «تحيا مصر».

من جانبه، ثمن النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر.

قرار تاريخي

ووصف الجارحي، القرار الرئاسي، بأنه قرار تاريخي وشجاع وسباق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر.

وأكد الجارحي، أن القيادة السياسية المصرية بقرارها اليوم تكتب فصلا جديدا في حكاية الوطن والجمهورية الجديدة، معلنة مصر آمنة وحرة لنعيش حقبة جديدة يجني المصريون فيها ثمار الصبر والتضحية والعمل.

صدق الوعود الرئاسية

وأوضح الجارحي، أن هذا القرار يؤكد صدق الوعود الرئاسية في الانتقال بمصر إلى المكانة التي تليق بها على مستوى الأمن والتنمية والحريات، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في دعم مناخ الاستثمار ويعزز من مكانة مصر الدولية في العديد من المؤشرات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر منذ ساعات قرارا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

من جانبه، أشاد عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ بعد 40 سنة من تطبيقها في مصر.

إلغاء حالة الطوارئ

وأكد هلال، أن إلغاء حالة الطوارئ في البلاد يعتبر هي السابقة الأولى والفريدة من نوعها منذ عشرات السنوات، ويرجع ذلك إلى الحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في إدارة الملفات سواء في الداخل أو الخارج.

وتابع: «لا يمكن لأحد أن ينكر أن الدولة المصرية في 7 سنوات استطاعت دحر الإرهاب الأسود بعد أن كاد يفتك بها ويفتت أوصالها ويهدد أمنها واستقرارها، ويأتي كل ذلك بسب الجهود والحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم وثقه المواطن المصري في فخامة الرئيس وفي كافة جهود التنمية والبناء».

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قرار إلغاء الطوارئ سيساهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار الأجنبي على توطين استثماره داخل مصر خاصة وأن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية إنشاء بنية تحتية ضخمة لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي على إنشاء صناعات متعددة وفي أماكن متفرقة داخل مصر.