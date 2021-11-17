لو هتفرش بيتك.. اعرف متوسط أسعار الأثاث في السوق المصرية

يبحث الكثيرون، خاصة من المقبلين على الزواج، عن أسعار الأثاث لتجهيز شقة الزوجية، والتي تتنوع ما بين غرف النوم والسفرة، والأنتريه، والصالون، كما اختلفت ما بين الشعبي، والمودرن والستيل، والتي تتنوع وتختلف الأشكال والأنواع وجودة الأثاث، ويمكن الحصول على الأثاث جاهزا أو أن يتم صناعته حسب الطلب والدهانات.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماتها اليومية التي تقدمها للقراء والمتابعين، متوسط أسعار الأثاث للغرف المختلفة لفرش الوحدات السكنية، وذلك وفقًا للمهندس محمد لطفي صاحب أحد مصانع الأثاث، في محافظة دمياط، والتي جاءت كالآتي..

أسعار الأثاث الشعبي

وجاءت أسعار الأثاث الشعبي الذي يتم صناعته في مصانع دمياط المختلف كالآتي ..

أسعار غرف النوم تتراوح ما بين 15 و27 ألف جنيه.

وتتراوح أسعار السفرة ما بين 12 و25 ألف جنيه.

الأنتريهات فتبدأ أسعارها من 10 و15 ألف جنيه.

الركنة حرف «L» فيتراوح سعرها ما بين 8 و15 ألف جنيه.

ويتحدد سعر الأثاث حسب عدة عوامل، منها نوع الخشب، ونوع القماش وتبطين الأثاث، فضلا عن نوع الخشب، ما إذا كان زان أحمر أو أرو، أو خشب كبس.

أسعار الأثاث المودرن والكلاسيك

بينما جاءت أسعار الأثاث الموجود في المعارض ويقع تحت مودرن، والثاني ستيل، ويعد الأخير الأعلى في السعر بسبب خاماته وصناعته.

فيتراوح سعر الأول غرف نوم مودرن بين 32 و46 ألف جنيه، أما أسعار غرف نوم ستيل من 35 و75 ألف جنيه.

وتبدأ أسعار غرف السفرة المودرن من 25 إلى 45 ألف جنيه، والستيل فتبدأ من 27 إلى 55 ألف جنيه.

ويصل سعر الأنتريه المودرن من 15 إلى 23 ألفا، أما سعر الأنتريه الستيل فيتراوح سعره من 17 إلى 35 ألف جنيه.

ويتساوى سعر الصالون المودرن والستيل في نفس التكلفة، وهو يتراوح بين 17 و35 ألف جنيه.