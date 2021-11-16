محافظ أسوان: المنازل المتضررة من السيول كان مخططا إزالتها قبل 20 عاما

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن أن المنازل التي تعرضت للهدم نتيجة للسيول التي ضربت المحافظة قبل أيام، كان مخططا لإزالتها بالأساس قبل سنوات طويلة، مطمئنا أهالي وأصحاب هذه البيوت، بأن الدولة ستتحمل مسؤولياتها تجاه ما أسفرت عنه هذه الكارثة.

وعلق «عطية»، في مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويشارك في تقدميه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على وصول قافلة صندوق تحيا مصر إلى أسوان لإغاثة متضرري السيول، وتوفير 49 طنا من المواد الغذائية لأهالي المحافظة، قائلا: «مش جديدة على الصندوق، في مشروعات كتيرة جدا، عملها الصندوق قبل كدا، والحقيقة أنه قايم بمهام كتيرة جدا في المحافظة».

محافظ أسوان: نكتشف يوميا أضرار جديدة سببتها السيول بعدد من القرى رغم اعتدال الطقس

وأضاف المحافظ، أن عدد ليس بالقليل من قرى محافظة أسوان تضررت بسبب هذه السيول، موضحًا أن المحافظة تكتشف كل يوم أضرار جديدة سببتها هذه السيول بعدد من القرى، على الرغم من تحسن حالة الطقس بشكل كبير.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن هذه السيول نتج عنها هدم حوالي 106 منازل موزعة على عدد من القرى بالمحافظة، متابعا: «بس مش منازل أوي زي ما الناس متخيلة، دي بيوت ريفية بسيطة مبنية من طوب الطمي».

محافظ أسوان: السيول سببت أضرارا جزئية في حوالي 394 بيتا ريفيا

وأردف أن السيول أيضا تسببت في بعض الأضرار لحوالي 394 منزلا ريفيا آخرا، كانهيار جزئي أو سقوط بعض جدرانه.

وطمئن المحافظ أهالي تلك القرى وأصحاب هذه المنازل، مؤكدًا أن كل البيوت والمنازل التي تضررت ستتحمل الدولة مسؤولياتها وستوفر البدائل لهؤلاء المواطنين.

وواصل: «البيوت اللي اتهدمت في مخرات السيول، كان مخطط أصلا إزالتها منذ أكثر من 15 و20 سنة، الكلام ده كان مفروض أنه يتشال».

وأوضح أنه لولا الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها وزارة الري بمحافظة أسوان والتي بدأتها منذ سنوات، لكان حجم الكارثة أكبر من ذلك، مشددا أن هذه الإجراءات خففت من الخسائر بشكل كبير، «حجم المياه اللي نزل 8 ملايين متر مكعب خلال 55 دقيقة».