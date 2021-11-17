عرض المتهم بذبح مالك سوبر ماركت في السلام على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة، عرض المتهم بذبح مالك سوبر ماركت لسرقة 30 ألف جنيه في مدينة السلام، على الطب الشرعي؛ لتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان هل كان المتهم وقت ارتكاب جريمته تحت تأثير المخدرات من عدمه.

بلاغ بجثة داخل سوبر ماركت

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغا من الأهالي بمقتل صاحب سوبر ماركت بدائرة قسم الشرطة.

وتبين العثور على جثة «إبراهيم محمد محمد» في العقد الخامس من العمر، وسط بركة من الدماء داخل محل سوبر ماركت، ملكه، كما تبين إصابته بجرح ذبحي في الرقبة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها.

كاميرات المراقبة ترصد المتهم

كما جرى تشكيل فريق بحث وبتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وأضاف أنه قبل ارتكاب الواقعة بيوم شاهد المجني عليه يحتفظ بمبلغ 30 ألف جنيه لتوريدها لمندوب إحدى الشركات.

وأوضح المتهم أنه ظل يراقب المجني عليه حتى يتأكد من أن المبلغ لازال موجودا في حوزته، وذهب إلى منزله وأحضر السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبعد التأكد من خلو الشارع من المارة، دخل على المجني عليه في المحل، وغافلة وقام بذبحة واستولى على مبلغ 30 ألف جنيه وتمكن من الهرب، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.