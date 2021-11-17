استشاري طرق يوضح كيف سيتحول «الدائري» لطريق حضري حُر؟

تولي القيادة السياسة في مصر اهتماما كبيرا بمشروع تطوير الطريق الدائري، وذلك لما له من أهمية كبيرة، فقد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي للطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، والذي اعتمد تطويره على عدة محاور أساسية، وهي توسعة الطريق ليصبح سبع حارات في كل جانب، فضلاً عن تزويد الطريق بأنظمة النقل الذكي ITS، بالإضافة إلى تزويده لمنظومة النقل الجماعي الجديدة والمتمثلة في الأتوبيس الترددي السريع BRT.

تحويل الدائري إلى طريق حضري حر

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري طرق ونقل، إن عمليات التطوير التي يشهدها الطريق الدائري تهدف إلى تحويله إلى طريق حضر حر، والطريق الحضر الحر عبارة عن طريق سريع يمر وسط المناطق السكنية دون أي تقاطعات، متابعا أن أي طريق سريع لابد من أن يكون خالٍ من معابر المشاة، إضافة إلى خلوه من أي معوقات تعرقل حركة السير على الطريق، وهذا ما تسعى إليه الدولة من خلال مشاريع التطوير الحالية للطريق الدائري.

الأتوبيس الترددي السريع BRT نقلة نوعية للدائري

أوضح نبيل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري تنفيذه على الطريق الدائري يعد نقلة نوعية لمنظومة النقل الجماعي في مصر، وذلك بسبب ما يتميز به الأوتوبيس الترددي من صفات منها درجات الأمان العالية بجانب قدرته الاستيعابية العالية.

وأشار استشاري الطرق، إلى أن الأتوبيس الترددي سوف يعمل على تخفيف الزحام المروري على الدائري، بجانب أنه يقلل من الحوادث التي تحدث على الطريق، وذلك لأن الأتوبيس الترددي محطات ثابتة، متصلة بجانبي الطريق بواسطة جسور مشاة آمنة.