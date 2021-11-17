الطرق والكباري تكشف موعد منع سير الميكروباص على الطريق الدائري

كشف اللواء حسام الدين مصطفي، رئيس هيئة الطرق والكباري، عن الموعد النهائي لمنع سير الميكروباص على الطريق الدائري، قائلا: «سيتم منع سير الميكروباص على الطريق الدائري نهائيا نهاية ديسمبر المقبل، ولن يسمح لها مرة أخرى بالسير على الدائري»، مؤكدا أن الأتوبيس الترددي سيكون بديلًا له، وسيكون له محطات عند التقاطعات الرئيسية.

سير عربات النقل على الطريق الدائري من 12 ليلا حتى 6 صباحًا

وقال مصطفي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم السماح بسير عربات النقل على الطريق الدائري من الثانية عشرة منتصف الليل إلى السادسة صباحا، بشكل يومي، موضحا أنه سيمنع سير الميكروباص نهائيا على الدائري بداية من نهاية ديسمبر المقبل، مؤكدا أن الهدف من تطوير وتوسعة الدائري، للقضاء على الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبري.

قرار منع الميكروباص من السير على الطريق الدائري نهائيا

وأوضح رئيس الطرق والكباري، أن قرار منع سير الميكروباص من السير على الطريق الدائري، نهائيا ولا رجعة فيه، وأن الأتوبيس الترددي سيكون بديلا له، موضحا أنه عند توسعة الطريق الدائري تم النظر إلى أكثر قطاعات بها كثافة مرورية من الأوتوستراد إلى المريوطية، والتى تصل إلى 213 ألف سيارة في اليوم، واتخذت الإجراءات لتوسيع الطريق ليصل من 4 حارات إلى 7 حارات في كل اتجاه عقب الانتهاء من أعمال التطوير، عدا كوبري المنيب يصبح 8 حارات بكل اتجاه.

مصطفي: كورونا لم تؤثر على أعمال تطوير الدائري

وأشار رئيس هيئة الطرق والكباري، إلى أن جائحة فيروس كورونا، لم يكن لها أي تأثير سلبي على تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائري، مؤكدا أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تتم بصورة دورية في جميع مناطق المشروع، علاوة على التزام جميع العاملين والفنيين والمهندسين بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.