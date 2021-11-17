ضبط 197 عبوة دواء بيطرية محظور استخدامها ومنتهية الصلاحية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشيرًا أن مديرية الطب البيطري شنت حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

حملة بيطرية علي مراكز بيع الأدوية ببلبيس

من جهته، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت المديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية، بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز بلبيس.

أدوية بيطرية منتهية الصلاحية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة وضـبط 197 عبوة لـ 41 صنفا دوائيا بيطريا مخالفا (محظور استخدامها بيطرياً - منتهية الصلاحية)، وحُررت المحاضر اللازمة بالمخالفات، وتم التحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن حملات التفتيش علي مراكز بيع الأدوية البيطرية بمختلف المراكز والمدن والمحافظة مستمرة يوميًا لضبط سوق الدواء البيطري وتحرير المحاضر للمخالفين، وإعدام الأدوية المحظورة ومنتهية الصلاحية.