الجيزة تعلن دخول مدرسة سميرة موسى للتعليم الأساسي بحدائق أكتوبر الخدمة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، دخول مدرسة سميرة موسى للتعليم الأساسي الخدمة بالإسكان البديل لمنطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر، والتحاق الطلاب بها في العام الدراسي الجاري.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى تشغيل أول فصلين بالمدرسة لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، وجاري استكمال فتح الفصول بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وفقا لأعداد الطلاب المحولين إليها.

توفير الكوادر التعليمية للمدرسة

وأشار المحافظ إلى توفير كل الكوادر التعليمية اللازمة لضمان انتظام عمل المدرسة، وتوفير الخدمة التعليمية على أكمل وجه لقاطني الإسكان البديل بحدائق أكتوبر، لافتا إلى إقامة المدرسة على أعلى مستوى من التجهيزات.

استكمال خطة التنمية الشاملة

يأتي ذلك استكمالا لمخطط التنمية الشاملة التي تنفذها محافظة الجيزة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة، لسكان منطقة سن العجوز غير الآمنة بنزلة السمان بالهرم، وتوفير كل الاحتياجات المعيشية للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل الحياة.