مذكرة تفاهم بين بتروجيت وشركة إماراتية للتعاون في مجال البترول

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين شركة بتروجت وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للشركة الوطنية للجرافات البحرية الإماراتية، وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021».

وقع الاتفاقية المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، والمهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي من شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، بحضور المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية.

تفعيل التعاون في أنشطة صناعة البترول والغاز

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل التعاون بين الجانبين في أنشطة صناعة البترول والغاز، والشراكة في تنفيذ المشروعات الكبرى سواء في مصر أو دولة الإمارات، خاصة وأن الشركتين تتمتعان بإمكانيات ومعدات حديثة وتقنيات متطورة وكوادر فنية مدربة على أعلى مستوى تمكنهم من كسب ثقة شركات البترول والطاقة العالمية في تنفيذ مشروعاتهم الكبرى.

التوسع في أنشطة الشركة في أسواق عمل مختلفة

وأشار رئيس شركة بتروجت أن مذكرة التفاهم مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإمارتية الرائدة في مجالات الهندسة، ستفتح آفاق جديدة والتوسع في أنشطة الشركة في أسواق عمل مختلفة، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية بجودة وكفاءة عالية، ومواصلة تحسين الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، إن هذه الاتفاقية ستعود بالفائدة على الجانبين، بالإضافة إلى أنها ستتيح الفرصة للاستفادة من الخبرات المتراكمة لشركة بتروجت الرائدة في تنفيذ المشروعات الكبرى، كما ستدعم النمو والتوسع المشترك نحو قطاعات جديدة.