مياه أسيوط: تفعيل خدمة «فوري» لدفع الفواتير إلكترونيا لـ175 ألف مشترك

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تفعيل خدمة «فوري» لدفع فواتير المياه من خلال منافذ «فوري» على مستوى المحافظة، للتسهيل على المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، للوصول إلى رضاء العملاء باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

ميكنة الخدمات التجارية

وذكر اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن الشركة تهتم بميكنة الخدمات التجارية، سعياً للتحويل الرقمي الهادف لزيادة الكفاءة والفاعلية الأدائية للخدمة والتي ستعود بالنفع على المواطنين.

وأشار درة» إلى أنه يمكن للعميل أيضًا الدفع من خلال تطبيق برنامج «MyFawry»، والذى يمكن تحميله من خلال «Google Play» أو «App store»، دون الحاجه للتوجه لمركز خدمة العملاء، أو أي فرع تابع له العميل، حيث يتلقى العميل ما يؤكد أن عملية سداد قيمة الفاتورة قد تمت بنجاح.

تنظيم عملية التحصيل الإلكتروني

وأضاف رئيس شركة مياه أسيوط، أن خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير المياه من خلال منافذ «فوري» تساعد العملاء في دفع الفواتير بكل سهولة ويسر في مختلف المنافذ، وتنظيم عملية التحصيل الإلكتروني، تقضي على شكاوى المواطنين وتنشط التحصيل، وتحقق جودة الخدمة المقدمة لهم، حيث سيقوم المواطن بتقديم رقم حسابه المكون من تسعة أرقام، ما يتيح له أن يتعرف على قيمة الفاتورة المستحقة عليه، وسداد قيمتها إما عبر منافذ «فوري»، أو عبر تطبيق «ماي فوري» حيث يتلقى إيصالًا بالسداد ضماناً لإتمام عملية السداد.

175 ألف مشترك يستفيدون من الخدمة

وأوضح «درة»، أنه تم تفعيل خدمة «فوري» لدفع فواتير المياه من خلال منافذ «فوري» بمناطق شرق وغرب مدينة أسيوط ومركز أسيوط كمرحلة أولى، والتى تضم 175 ألف مشترك، وجاري تفعيل الخدمة على مستوى المحافظة في القريب العاجل.