شروط حصول الأرامل على شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي

شهدت عبارة شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي، كثير من عمليات البحث عبر المحرك جوجل، حيث يبحث عدد كبير من الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، عن تفاصيل شقق الإعلان الجديد، المنتظر طرحه من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قريبا داخل المدن الجديدة.

الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي

وجاءت «الأرامل» ضمن الفئات الأكثر بحثا عن شروط الحصول على وحدة إسكان اجتماعي، فوفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يحق للأرامل الحصول على وحدة سكنية، ضمن الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي، شرط توافر عدد من الشروط.

خطوات حصول الأرامل على شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي

وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، تتمثل خطوات حصول الأرامل على وحدة سكنية ضمن الإعلان الـ16 في ما يلي:

- تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.

- تقديم صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية «وثيقة الوفاة، شهادات ميلاد الأبناء القصر، رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن»، وعدد أفراد الأسرة.

- يجب أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المدينة أو المحافظة المطروح بها الوحدات السكنية، أو من العاملين بها.

- يجب أن يكون المتقدم للحجز لم يسبق له تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض من قبل، للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

وحال مخالفة أحد الشروط المنصوص عليها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لن يتمكن العميل المتقدم للحجز من الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.