عربية فول ببلاش في دمياط.. وصاحبها: قبضت التمن من ربنا (صور وفيديو)

اعتاد عدد كبير من المواطنين في مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، تناول وجبة الإفطار كل صباح على عربة فول قبل توجههم إلى العمل، وأثناء التوجه لدفع الحساب يفاجئون بعبارة «الحساب وصل يا أفندم»، و«مفيش حساب يا باشا».

صاحب العربة يتحدث عن الفكرة

علي الصعيدي، صاحب عربه الفول المجانية يقول «قررت إني أعمل حاجة لله، ففكرت أجيب التروسيكل بتاعي وأحط عليه الأدوات الخاصة بالفول اللي معظمها كان عندي؛ لأني في الأصل بابيع كبدة، فخدتها وبدأت أحطها، وعملت فول لأول مرة في حياتي بس الريحة كانت جميلة وجذبت الكل. يومها كنت مقرر إني أعمل 500 ساندوتش فول لله، لكن اتفاجئت بالإقبال الكبير خاصة بعد ما الناس عرفت إن الأكل ببلاش».

وعلي الصعيدي صاحب فكرة عربة الفول المجانية هو شاب عمره 35 عاما، من أبناء مركز كفر سعد، وكان يعمل استورجي، لكنه تعرض لحادث كبير فقد فيه الذاكرة، ثم عاد لطبيعته، وقرر فتح مشروع عربة كبدة، ثم قرر فتح مشروع الخير من خلال عربة فول مجانية.

«الصعيدي»: رفضت أي مساعدة من أحد

رفض «الصعيدي» تلقي أي مساعده بالمال من أي شخص في مشروعه الخيري، وقال لكل من حاول أن يقدم له مساعدة لزيادة كمية الفول أو عدد الساندوتشات «اللي عايز يساعد يشارك بطلبات الفول».

رغم ذلك كانت هناك مخاوف من البعض في البداية من جملة «الأكل مجانا»، إلا أنه أكد عليهم أكثر من مرة «خد اللي انت عايزه، والحساب على الله».

زيادة الكمية

يوم بعد يوم، قرر «الصعيدي» زيادة الكمية التي يقدمها للناس، خاصة بعد أن وجد إقبالا كبيرا، فثمن الفطار مهما كان بسيطا عند البعض لكنه قد يكون مكلفا عند آخرين، لذا تلقى مساعدات ودعما من البائعين المجاورين وأصحاب الأفران ليضاعف كمية الطعام الذي يقدمه.

الثمن الحقيقي

عندما سُئل «الصعيدي» عن الاستفادة التي تعود عليه من هذه العربة، وتوزيع الطعام مجانا، قال «أنا قبضت ثمنهم من ربنا، وصدقة وثواب على أرواح الأموات، وربنا قدرني، وكل يوم بتضاعف الكمية بيتضاعف الثواب، وربنا بيبارك لي في الأكل وطعمه، مع إني أول مرة أعمل فول، ولكن ربنا المُعين».