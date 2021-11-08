اختبارات حمل وكمياويات منتهية الصلاحية في 6 معامل طبية بالدقهلية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الاثنين، حملات تفتيشية مكثفة على مدن المحافظة، ضبطت خلالها كميات كبيرة من الأدوية والكيماويات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، خلال المرور على 6 منشآت طبية خاصة، ما بين معامل ومراكز طبية في مدينة بلقاس، وذلك في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة، وردع المخالفين.

«مكي»: تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية شكلت لجنة ضمت عدداً من مفتشي الإدارة الصحية ببلقاس، ولجنة من مكافحة العدوى، وأحد مأموري الضرائب، لتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وتم المرور على عدد 6 مراكز طبية غير مرخصة، في نطاق مدينة بلقاس.

ضبط 6 أماكن غير مرخصة

وأضاف «مكي»، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه تم ضبط 6 أماكن غير مرخصة، إضافة إلى أحد المراكز الطبية غير مرخص أيضاً، تم العثور بها على عدد 3 «لولب نحاسي» خاص بوزارة الصحة، وعدد 26 صنف عينات طبية مجانية، وعدد 4 أصناف حيازة أدوية مسجلة بوزارة الصحة في مكان غير مرخص.

ضبط 17 اختبار حمل منتهي الصلاحية

كما تم ضبط معمل طبي غير مرخص ببلقاس، وتم العثور على عدد 60 علبة بها أمبولات مجهولة المصدر ومستوردة، وعدد 17 اختبار حمل منتهي الصلاحية، وعدد 3 أصناف كيماويات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى معمل آخر غير مرخص به عدد 40 صنف أدوية منتهية الصلاحية، وعدد 6 طعوم الأنفلونزا منتهية الصلاحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تم التحفظ علي المضبوطات وتسليمها للجنة العلاج الحر لتحرير المحاضر اللازمة، طبقاً لقانون الصيدلة 127 لسنة 1955 وقانون المنشآت الطبية.

وأوضح «مكي» أن صحة الدقهلية لن تتهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.