جامعة المنصورة تحتفل بيوبيلها الذهبي.. نصف قرن من التميز

نصف قرنٍ مر على إنشاء جامعة المنصورة، واحدة من أعرق الجامعات في مصر، لتحتفل الجامعة بيوبيلها الذهبي، إذ عقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات بالجامعة لتدشين اليوبيل الذهبي ومرو 50 عاما على إنشاء جامعة المنصورة «1972-2022»، تحت شعار: «تاريخ عريق.. ومستقبل واعد» تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مؤكدا أن الهدف من هذا اليوبيل إبراز عراقة جامعة المنصورة وتاريخها منذ إنشاء كلية الطب كفرع لجامعة القاهرة عام 1962م وصدور قرار بإنشاء جامعة شرق الدلتا عام 1972م وتسميتها بجامعة المنصورة عام 1973م كسادس جامعة مصرية من حيث الإنشاء، مرورا بحاضرها المتميز وسمعتها العلمية والمجتمعية المرموقة من خلال امتزاج أدوراها التعليمية والبحثية والمجتمعية التي تفرض استشراف مستقبل واعد.

حضر المؤتمر كل من الدكتور محمود المليجي - نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف طارق حافظ - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عمداء كليات الجامعة وكلائها ،رؤساء الجامعة ونوابهم السابقين، أسامة موسى - أمين عام الجامعة، أمناء الجامعة المساعدين، أعضاء اللجان المنظمة لليوبيل الذهبي لإنشاء الجامعة، عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالجامعة.

عبد الباسط: اليوبيل يدعم تحقيق أهداف التنمية

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط، إن جامعة المنصورة تتبوأ مكانة بحثية وتعليم رفيعة بين الجامعات العالمية ولها بصمات معاصرة مميزة في مختلف المجالات وخاصة في الطب والتحول الرقمي، مشددا على أن هذا اليوبيل يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بناء على توجهات الجمهورية الحديثة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك عبر 5 محاور: المسئولية الاجتماعية، البحث العلمي والابتكار، التعليم والأنشطة الطلابية، أنشطة التحول الرقمي، ريادة الأعمال والأنشطة الابتكارية.

وأضاف أن فعاليات هذا اليوبيل تقام على مدار العام الدراسي 2021/2022 وتتضمن مؤتمرات ولقاءات ذات طابع قومي وعالمي، تنظيم برامج تدريب وورش عمل ، الترويج لكافة كليات جامعة المنصورة ومستشفياتها ومراكزها الطبية، مختلف الأنشطة الطلابية ، المشاركة في الاحتفالات القومية كالأعياد والمناسبات القومية، التتويج الاستراتيجي للإعلان عن كافة الاستراتيجيات لتطوير التعليم حتى 2030 ، توقيع بروتوكولات مع هيئات ومؤسسات دولية ومحلية، بمشاركة كافة قطاعات جامعة المنصورة الرئيسية ومنسوبي الجامعة في الداخل والخارج على مستوى الطلاب والباحثين والخريجين بما فيهم المرأة وذوى الهمم والطلاب الوافدين، الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية والهيئات الدولية ذات الصلة بالبحث العلمي والتعليم الجامعي ، الهيئات والوزارات المصرية.

اليوبيل الذهبي يتضمن إعلان استراتيجية تميز المسؤولية الاجتماعية

ونوه إلى أن اليوبيل يتضمن إعلان استراتيجية تميز المسؤولية الاجتماعية لجامعة المنصورة من خلال مشاركة الجامعة في مبادرة حياة كريمة الرئاسية في إطار ربط الجامعة بمنظمات المجتمع المدني والهيئات العاملة فب المجال الاجتماعي فب ظل إشارة السيد رئيس الجمهورية إلى أن عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني.

وأثنى على الجهد المبذول من كافة رؤساء الجامعة ونوابهم وعمداء الكليات ووكلائها والسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة المنصورة منذ 50 عام في الارتقاء بمكانة الجامعة محليا وعالميا وفق أحدث التصنيفات العالمية مثل شانغهاي والتايمز.

وأشاد بتبرعات مواطني الدقهلية لإنشاء جامعة المنصورة ودعمهم المستمر لمستشفيات الجامعة ومراكزها الطبية.

وصرح الدكتور أشرف حافظ بأن جامعة المنصورة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على السادة أعضاء هيئة التدريس المتميزين بها في ظل التنافس مع الجامعات الخاصة والأهلية بالإضافة إلى تطوير المعامل من أجل الحفاظ على ريادة الجامعة محليا في مجال النشر الدولي.

وذكر الدكتور محمود المليجي أن جامعة المنصورة تشارك في دعم المجتمع المحلى من خلال إيفاد القوافل الطبية والبيطرية والزراعية لمختلف محافظات مصر ، المشاركة بالاستشارات والإنشاءات الهندسية لمختلف المشروعات ، محو الأمية وتعليم الكبار.