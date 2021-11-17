ربيع: نستهدف الانتهاء من أعمال تطوير المجرى الملاحي في 23 يونيو 2023

تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن الخطة الزمنية لأعمال تطوير المجرى الملاحي قائلًا:«نستهدف الانتهاء من أعمال التطوير بالمجرى الملاحي 23 يونيو 2023»، وفيما يتعلق بالإيرادات أوضح رئيس هيئة قناة السويس، «سجلنا أرقاما قياسية في شهر أكتوبر بعبور 1800 سفينة والعائد 551 مليون دولار، وكل شهر أفضل من اللى قبله، وهناك حركة رواج بالتجارة العالمية».

ربيع: نعمل على تطوير الشركات الخاصة بالهيئة والترسانة

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى، «نعمل على تطوير الشركات الخاصة بالهيئة والترسانة، من خلال التعاون مع شركات يابانية وشركات ألمانية مثل سيمنز».

وعلق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على احتفال القناة بالذكرى الـ152 على افتتاح القناة، مشيرًا إلى أن الهيئة تقدم هدايا رمزية للسفن العابرة.

4 كراكات بالبحيرات المرة و2 جدد أول يناير المقبل

وعن أعمال التطوير بالقناة، أوضح رئيس هيئة قناة السويس أنه توجد 4 كراكات بالبحيرات المرة، وأول يناير ستنضم 2 كراكة، «نستهدف 45 مليون م مكعب، ووصلنا لتكريك 10 مليون م مكعب، ونهدف إلى عدم التأثير على حركة الملاحة، وكل المعدات المشاركة في عمليات التطوير هي معدات مصرية».

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد صرح في وقت سابق بأنَّ إيرادات القناة منذ شهر مارس الماضي وحتى أكتوبر تحقق زيادة، مبينًا أنَّها حققت أعلى حمولة في تاريخها خلال شهر أكتوبر الماضي، بواقع 112 مليون طن، مقابل 100 مليون طن من نفس الشهر العام الماضي، حيث مرت 17 ألف سفينة في القناة، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر لهذا العام، مقارنة بـ15 ألف سفينة في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 9%، وبالنسبة للعائد بالدولار، ففي نفس الفترة من عام 2020 كانت تقدر بنحو 4.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 5.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.4%.